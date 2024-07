FOTBAL Diferență prea mică față de realitatea din teren. Poli a trecut la limită de o echipă foarte modestă

Poli: J. Fernandez – Todoroski, F. Ilie, Samayoa, Ispas – Bordeianu (75 Itu), Marchioni – Ștefanovici (69 L. Mihai), Roman (90 Atanaskoski), Tailson (90 Silva) – Harrison (69 V. Ghoerghe).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Botoșani: Pap – Friday Adams, Sadiku, Miron, Țigănașu – G. David (46 R. Benzar, 53 Mitrov), Aldair, Mouaddib (69 L. Fulop) – Bodișteanu (89 D. Ștefan), Chică-Roșă, Mailat (69 E. Lopez).

Antrenor: Bogdan Andone.

Cartonașe galbene: Harrison (90+2 – în afara terenului) – Mailat (69), Aldair (81), Țigănașu (87)

Arbitri: Florin Andrei; Alexandru Vodă, Cosmin Bojan.

1-0, min. 7: Bordeianu, complet liber în careu, a șutat cu stângul, de la 12 metri, lateral dreapta, după o pasă venită de pe dreapta, de la Todoroski, care fusese lansat de Marchioni.

În ciuda căldurii ridicate și a condițiilor precare oferite de o arenă construită în 1960, cu un consistent sector închis din cauza unor probleme legate de izolație, peste 3 500 de ieșeni au urcat aseară în Copou pentru a vedea pentru prima dată la lucru acasă echipa favorită în sezonul 2024-2025. După mai bine de șase ani fără victorie în fața FC, vremurile în care Botoșani pierdea în fața Politehnicii încă de la coborârea „nașului” Andrei Cristea din autocar fiind apuse de mult, fanii Politehnicii erau încrezători că vor pleca fericiți de la stadion. Motivele de optimism erau multiple, pornind de la slăbiciunile adversarului, cu lot foarte modest și exprimare slabă, dezorganizată, în prima rundă, în care a pierdut acasă cu 2-3 în fața Oțelului, și continuând cu jocul promițător etalat de Poli în prima rundă, la Sepsi.

O primă repriză dominată net de gazde

Așteptările au fost confirmate rapid, Poli dominând cu autoritate startul partidei. În 13 minute, Iașul a înscris, prin Bordeianu (7), și a ratat două ocazii mari, prin Tailson, Pap blocând încercările brazilianului din poziții foarte bune, apărute în minutele 3 (din lateral stânga) și 13 (din lateral dreapta). Fotbalistul crescut de FC Santos a ieșit la rampă și în minutul 38, când, aflat din nou față în față doar cu Pap, a zguduit transversala, însă asistentul Bojan a semnalizat eronat ofsaid. Decizia ar fi putut fi însă corectată din camera VAR dacă Tailson marca.

Ultimul cuvânt al primului act, în care FC a contat doar printr-un șut-centrare trimis de Țigănașu (25), a aparținut tot Iașului, Roman nefiind precis (42).

Astfel, la odihnă s-a intrat cu un mincinos 1-0, după ce Poli a dominat net: 3-0 la ocazii, 6-1 la șuturi, 3-1 la încercări pe poartă, 1-0 la cornere.

Actul secund, mai echilibrat, a aparținut tot Politehnicii

Iașul a intrat bine și în actul doi. După ce Samayoa a reluat peste poartă (48), după un corner, iar Bodișteanu (54) a expediat un șut doar pentru statistici, mult peste poartă, Tailson a semnat o nouă ratare uriașă: în minutul 61, brazilianul a trimis cu poarta goală, de la 10 metri, în bară, după un corner.

Peste șase minute, Poli era să plătească scump ratările uriașe, Chică-Roșă, cu capul, de la 9 metri, semnând prima și singura ocazie a Botoșaniului, care a fost anihilată de Fernandez. Iașul a avut reacție imediată, însă cum Pap a blocat lovitura liberă de la 25 de metri executată de Roman (68) și șutul din careu trimis de Vali Gheorghe (74 – scăpat singur, după ce i-a „furat”mingea lui Sadiku), fanii gazdelor au stat cu emoții până la final, amintirea punctelor risipite prostește sezonul trecut bântuind încă arena din Copou.

Până la urmă, Iași, care a dominat și actul doi (2-1 la ocazii mari, 5-3 la șuturi, 2-1 la încercări pe poartă, 4-3 la cornere), a conservat rezultatul, prea „mic” față de realitatea din teren, amețita trupă din Botoșani arătând că nu a învățat nimic din sezonul trecut, când a evitat retrogradarea doar datorită unui noroc uriaș.

Nervi mulți, foarte mulți!

* În minutul doi al prelungirilor reprizei secund, a apărut o contră între Tony și Țigănașu, după ce antrenorul a dat în minge pentru a întârzia repunerea botoșăneanului de la margine, iar jucătorul a intrat în portughez, care a căzut. Au apărut multe îmbrânceli între foarte mulți jucători sau oameni din cele două staffuri, care au fost penalizate cu două galbene (Tony și Harrison) și un „roșu”, văzut de preparatorul fizic al oaspeților, Vasile Gheorghe. La final, Tony și Țigănașu și-au prezentat scuze reciproc, antrenorul spunând că astfel de momente sunt normale la fotbal, unde există exces de adrenalină.

* Foarte nervoși la oaspeți au fost și Mailat, care a intrat în conflict cu spectatorii de la tribuna B, și Pap, care a spus la final că a găsit „aceleași metehne la Iași de șapte ani, de când joc împotriva lor”. „Aruncau cu mingi în teren, tipic Poli Iași” a mai declarat portarul.

* Foarte nervos a fost și Bordeianu în momentul schimbării, însă Tony nu s-a supărat pe reacția celui căruia i-a luat banderola de căpitan de echipă, ajunsă pe brațul lui Roman. „Eu știu când trebuie să mă duc la jucători și când nu, la schimbări. La final, Bordeianu a fost primul care m-a pupat”.

„Brigada 9” pe locurile „Băieților veseli”

* Simbolic, lovitura de start a partidei a fost dată de Ioana Babiuc, arbitru de judo care va oficia la Olimpiada de la Paris din acest an.

* Locul lăsat liber de ultrașii tradiționali ai Politehnicii, „Băieții veseli”, care protestează prin absență, de la începutul sezonului trecut, ca urmare a renunțării la sigla de tradiție a Politehnicii, a fost ocupat de o nouă galerie, „Brigada 9”. Noul grup a fost însă dominat des de cei 37 de fani ai FC prezenți la meci.

* Țigănașu și preparatorul FC, V. Gheorghe, au jucat la Politehnica în trecut, inclusiv în cupele europene, iar Suller a fost „secund” și la Poli, când „principal” era Adrian Falub. Marcatorul unicului gol, Bordeianu, a îmbrăcat mult timp tricoul lui FC Botoșani.

* Rezerve neutilizate la Poli au fost Ailenei, Niga, Soares, Miskovic, M. Tănasă, D. Ciobanu, Teixeira.

Probleme serioase la Botoșani

* În condițiile în care Bogdan Andone a fost suspendat patru etape după derapajele grave pe care le-a avut în timpul meciului din prima etapă, oaspeții au fost conduși de pe banca tehnică de „secunzii” Marius Suller și Andrei Patache, ultimul spunând, uluitor, la final, că FC merita un punct după aspectul jocului. Andone a stat la tribuna oficială, unde a mai fost prezent și patronul oaspeților, Valeriu Iftime.

* Piesă de bază în sezonul trecut la FC, Florescu a stat și el în tribuna oficială, deși era apt de joc. „A fost decizia lui Bogdan Andone de a nu conta pe el” a spus la final Patache. Conform unor surse, Florescu vrea să plece de la Botoșani.

* Oaspeții nu au putut completa total foaia de joc, având doar 10 rezerve, două mai puține decât le permite regulamentul.

* Benzar a fost schimbat după doar câteva minute de la intrarea în teren din cauza unei accidentări.

Declarațiile tehnicienilor

Tony: „Cel mai important lucru e că am câștigat. Am avut multe oportunități, dar nu am știut să dăm al doilea gol, să ne liniștim. Am fost prea nerăbdători, un pic prea nervoși. E bine că am avut 10-11 oportunități de gol, după ce în prima etapă am avut 18. Sunt însă nemulțumit că din 28-29 de oportunități am dat un singur gol. Am câștigat un meci, nu e vremea de costum, e vreme de haine de muncitori”.

Patache: „I-am respectat prea mult. Avem multe lucruri de pus la punct și ne mai trebuie doi-trei jucători. Nervii sunt întinși la maximum deși am jucat doar două etape. Sperăm să ne revenim”.

