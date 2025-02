FOTBAL Dilema oferită de ACSM Politehnica. Să râdem că am luat punct în deplasare sau să plângem că am ratat două ocazii uriașe, singuri cu portarul?

Unirea: Krell – A. Dorobanțu, Antoche, Blazek, C. Toma – Coadă, Perianu – M. Lupu (46 Yusov), Purece (65 Aganovic), P. Neagu (65 Bărbuț) – Afalna (80 F. Ilie).

Antrenor: Adrian Mihalcea.

Poli: J. Fernandez – Guilherme Soares, Umar, C. Silva, Adăscăliței – Bordeianu, Marchioni (80 Gouet) –Diakhaby (56 Tailson), Roman (87 Nardini), Ștefanovici (80 Bordușanu) – Skuka.

Antrenor: Vasile Miriuță.

Cartonașe galbene: Antoche (8) – Guilherme (24), Umar (25).

Arbitri: Sorin Vădana; Claudiu Lucaciu, Bogdan Duță.

Cu pieptul oxigenat mai bine după remizele importante obținute în ultimele două etape, cu grupările clujene Universitatea și CFR, care aruncă ocheade titlului de campioană națională, ACSM Politehnica s-a dus duminică, la Clinceni, decisă să bată pe Unirea Slobozia, gruparea cu cea mai slabă linie de clasament a meciurilor de pe teren propriu. Optimismul oaspeților era alimentat și de faptul că adversarul, o formație nou-promovată, cu cel mai modest lot și cu cel mai mic buget din Liga I, care joacă meciurile de acasă pe teren neutru, venea după cinci eșecuri consecutive. Astfel, Poli spera să treacă de Unirea, care și-a depășit condiția în acest sezon, și pe teren și în clasament.

Poli, cu apărarea în piuneze

Iașul a intrat în duelul programat la marginea Bucureștiului, la Clinceni, „casa” Sloboziei în acest sezon, cu mari probleme defensive. Fără jumătate dintre titularii obișnuiți ai apărării, Samayoa și Ispas, ambii suspendați, la fel ca atacantul Camara, Poli l-a pierdut înainte de meci și pe Boben, stoperul abia adus de la CFR Cluj pentru a fi omul numărul unu al scutului lui Fernandez accidentându-se.

Drept urmare, Miriuță a trebuit să improvizeze serios în defensivă, în care pe dreapta a apărut stoperul Guilherme Soares, iar pe stânga a fost mutat fundașul dreapta Adăscăliței. Nu în ultimul rând faptul că în centrul apărării oaspeților au apărut Umar, care avea un singur meci în Liga I, și gafeurul Silva, amplificau temerile fanilor ieșeni legate de siguranța defensivă.

O primă repriză urâtă rău, fără sare, fără piper

Pentru ca apărarea să treacă în planul doi, Poli a început tare, Skuka (7) încercându-l pe Krell. Startul a fost un simplu foc de paie, Unirea echilibrând rapid un joc care a curs apoi urât, cu multiple erori elementare. Chiar dacă fundașii Iașului au avut destule „chifle”, Fernandez a stat liniștit, pentru că ialomițenii au fost neinspirați, doar Lupu (27 – reluare slabă, de la 6 metri) fiind aproape de gol. După ce le-a trecut glonțul pe la ureche, oaspeții au revenit, Roman încercând, până la pauză, de trei ori, fără succes, să tragă măcar pe poartă.

Astfel, la odihnă s-a intrat cu scorul perfect al unui act fără sare, fără piper, egalitatea de pe tabelă rimând și cu statistica: 53-47% posesie, 5-4 la șuturi, 1-1 la încercări pe poartă, 0-2 la cornere.

Unirea – cu dominarea, Iașul – cu ocaziile imense

Pauza nu a adus limpezirea gândurilor unor trupe care au demonstrat, prin calitatea exprimării, că nu întâmplător sunt în subsol. Unirea a dominat mai mult, a avut clar statistica de partea ei (60-40% posesie, 9-3 la șuturi, 2-1 la încercări pe poartă, 3-1 la cornere), însă ocaziile uriașe au fost în contul Iașului, Tailson (min. 57) și Skuka (min. 82), scăpați singuri, nereușind să înscrie! Încercând să dribleze portarul, brazilianul a fost blocat, iar albanezul, care găsise ținta în minutul 64, dar după ce plecase din ofsaid, nu l-a păcălit pe Krell, acesta respingând șutul cu piciorul. S-a terminat astfel 0-0, un rezultat care a generat o dilemă fanilor ieșeni, care nu știau dacă să se bucure pentru o remiză în deplasare, mai ales că în prelungiri Adăscăliței a fost la un pas de autogol, sau să fie triști, pentru că uriașele ocazii irosite au generat ratarea victoriei.

Luptă aspră în subsol

Remiza cu Unirea Slobozia o ține pe ACSM Politehnica pe un loc direct retrogradabil, XV. Poli, care are zero victorii în cele 13 etape din retur (!), are șase lungimi în fața „lanternei”, Gloria Buzău. Iașul e la egalitate de puncte, 25, cu ocupanta locului XIV, care duce la baraj, FC Botoșani. Tot pe loc de baraj, XIII, e și Slobozia, care are 26 de puncte, trei mai puține decât Oțelul Galați. Gălățenii sunt pe XII, ultima poziție care asigură salvarea directă. Pe X, cu 34 de puncte, e Farul Constanța, care joacă azi, de la ora 20:00, cu Rapid București, la Ovidiu, iar pe XI, cu 33 de puncte, e UTA. Arădenii se confruntă azi, de la ora 17:00, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Publicitate și alte recomandări video