Fotbal: Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială

Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Echipa din arhipelag a câștigat în mod neașteptat Grupa D, devansând puternica formație a Camerunului, marea favorită.

Capul Verde, cu 525.000 de locuitori, ocupă locul 70 în clasamentul FIFA și a devenit, după Islanda, țara cu cei mai puțini locuitori care se califică la o Cupă Mondială, federația capverdiană afiliindu-se la FIFA doar 1986.

Selecționata Insulelor Capului Verde este a treia debutantă care se califică la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Mexic și Canada, după Iordania și Uzbekistan, toate profitând de extinderea numărului de echipe participante la 48.

Guvernul acestei țări formate din 12 insule a decretat o jumătate de zi liberă pentru ca de acest moment istoric să se bucure cât mai mulți suporteri.

”Rechinii albaștrii” au câștigat meciul decisiv prin golurile marcate de Dailon Livramento (48), Willy Semedo (54) și Stopira (90+1).

Joao Paulo (Oțelul Galați) a evoluat 86 de minute pentru gazde, fiind înlocuit cu Stopira.

Fundașul Charles Petro (FC Botoșani) a fost integralist la Malawi, învinsă de Sao Tome și Principe cu 1-0.

Portarul Devis Epassy (Dinamo București) a fost rezervă la naționala Camerunului, care a remizat acasă cu Angola (0-0).

Fundașul Kennedy Boateng (Dinamo București) a jucat toate minutele pentru Togo, în remiza cu Sudanul de Sud (0-0).

Până acum sunt cunoscute 22 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând și cele trei gazde – SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;

OFC: Noua Zeelandă.

