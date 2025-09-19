FOTBAL Echipele ieșene, ciuca bătăilor. Vasluiul s-a impus în Copou!

Cele două echipe din județul Iași care activează în Liga a III-a de fotbal au jucat vineri seară în etapa a IV-a, ambele fiind învinse.

Pe terenul sintetic din Copou, formația Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ACS USV Iași, a cedat, 0-2 (0-0), în duelul cu vasluienii de la CSM.

În ceea ce o privește pe Știința Miroslava, aceasta a pierdut cu 1-3 (1-2), la Bacău, în disputa cu echipa locală Aerostar. Astfel, atât USV, cât și Știința au rămas cu patru puncte în Seria I a unui campionat care conține opt serii a 12 grupări.

În etapa viitoare, USV va juca la Suceava, cu Șoimii Gura Humorului. Partida va avea loc marți, de la ora 17:00. În ceea ce o privește pe Știința, aceasta se va confrunta acasă în runda a V-a, cu trupa din Adjud. Partida va avea loc miercuri, de la ora 17:00.

Foto: Captură video YouTube/CSM Vaslui

