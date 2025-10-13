Fotbal – Elite League U20: Echipa României a pierdut al doilea meci disputat împotriva Cehiei, 1-5

MICA PUBLICITATE
SPORT

luni, 13 octombrie 2025, 20:45
Echipa naţională U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League.

Reprezentativa U20 a României a pierdut cel de-al doilea meci jucat în compania naţionalei similare a Cehiei, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea. Samuel Pikolon a realizat un hat-trick, în minutele 24, 57 şi 66, ducând scorul la 3-0. Jan Buryan, în minutul 70, a făscut 4-0, iar Luca Băsceanu a redus din diferenţă, în minutul 78.

Ultimul cuvânt l-au avut însă oaspeţii, care au marcat prin Daniel Barat, în minutul 90. Cehia s-a impus la final cu 5-1.

Antrenorul României U20, Adrian Iencsi, a utilizat următoarea formulă: Mate Simon (Iustin Chirilă 46) –  Ştefan Senciuc (David Irimia 46), Mario Bărăitaru, Darius Fălcuşan (Robert Bădescu 46), Emanuel Marincău (David Matei 46), Filip Oprea (Raul Mariţa 66) – Robert Jălade (Fabiano Cibi 66), Tudor Neamţiu (David Păcuraru 46), Patrick Dulcea (Remus Guţea 66) – Jason Kodor (David Barbu 46), Raul Rotund (Luca Băsceanu 66).

