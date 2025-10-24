MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL Etapă întinsă în două zile. Unde poate fi văzut meciul dintre ACSM Reșița și Politehnica Iași de mâine?

De Ovidiu MINEA
vineri, 24 octombrie 2025, 03:45
1 MIN
Întinse des pe durata a cinci zile, etapele Ligii a II-a de fotbal încep să se „strângă”. Dacă runda a X-a s-a jucat în trei zile, meciurile din această săptămână vor avea loc doar sâmbătă și duminică.

Grosul etapei a XI-a se va derula mâine, când au loc partidele: ACSM Reșița – Politehnica Iași, Concordia Chiajna – Metalul Buzău, CS Dinamo București – CS Tunari, ASA Târgu Mureș – CSM Slatina, Sepsi Sfântu Gheorghe – Gloria Bistrița, Corvinul Hunedoara – FC Bacău, CSC Șelimbăr – Ceahlăul Piatra Neamț, Olimpia Satu Mare – Steaua București, CSC Dumbrăvița – AFC Câmpulung Muscel, toate de la ora 11:00, și Chindia Târgoviște – FC Voluntari, care va începe la ora 13:30.

Duminică are loc o singură dispută, FC Bihor – CS Afumați, care va avea startul la ora 11:30.

Partidele de la Târgoviște și Oradea vor fi transmise în direct de principalele canale TV de sport în timp ce duelul Politehnicii nu va putea fi urmărit pe vreun post de televiziune. Fanii Iașului vor putea vedea însă partida de la Reșița pe canalul de facebook a grupării din Caraș Severin.

Înaintea rundei a XI-a, clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

 

