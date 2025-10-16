FOTBAL Etapă „scurtă” în Liga a II-a în runda ce va fi deschisă de meciul de mâine: Politehnica Iași – CS Dinamo. Patru meciuri pot fi văzute în direct

Etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal se va întinde pe durata a doar trei zile, față de cinci, cum s-a întâmplat în ultima perioadă.

Runda va fi deschisă, după cum v-am informat, de partida dintre Politehnica Iași și CS Dinamo București, care va avea loc vineri, cu începere de la ora 17:30, în direct pe principalele televiziuni de sport din România.

Grosul meciurilor vor avea loc sâmbătă, când sunt programate disputele: Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște (transmis pe platforma frf.tv), Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung Muscel – Olimpia Satu Mare, Steaua București – CSC Șelimbăr, FC Bacău – Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Voluntari – ASA Târgu Mureș, CS Afumați – CSM Reșița, CS Tunari – Concordia Chiajna – toate de la ora 11:00 și Ceahlăul Piatra Neamț – Corvinul Hunedoara, care va începe la ora 12:30 și va fi televizat.

Etapa se încheie duminică, atunci când se vor confrunta CSM Slatina și FC Bihor. Partida, care va fi transmisă pe principalele televiziuni de sport din România, va începe la ora 11:00.

Clasamentul la zi al Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

