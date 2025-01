FOTBAL Explozie de optimism la Poli înaintea reluării campionatului. Ce a spus Săndoi, ce au spus achizițiile iernii. Vor juca în Giulești?

În cadrul conferinței au fost prezentate noile achiziții, Joao Paulino Moreira Fernandes (Capul Verde, 27 de ani în mai, venit de la Zimbru Chișinău), Sekou Camara (Guineea, 28 de ani în iulie, venit de la Unirea Slobozia), Mihai Adăscăliței (31 de ani în noiembrie, venit de la Oțelul Galați) și Cătălin Creț (26 de ani în iulie, venit de la Sănătatea Cluj), precum și gândurile pe care le are stafful tehnic, acestea fiind exprimate de antrenorul principal, Emil Săndoi, și noul preparator fizic, Stelian Isac.

Discurs-fluviu a lui Săndoi

Discursul lui Săndoi a fost cel mai lung, tehnicianul abordând numeroase aspecte. Iată subiectele principale abordate de tehnician.

Cum a fost gândită campania de transferări a iernii:

„Noi ne-am întins cât ne-a fost plapuma în ce privește transferurile. Dintre variantele pe care le-am avut, am considerat că cei patru sunt cei de care avem nevoie. Îmi doresc ca jucătorii veniți să se integreze rapid și să facem o figură frumoasă în campionat, iar noutățile sper să acopere unele zone unde eram descompletați. Mai așteptăm în continuare jucători, rămâne de văzut dacă vor mai veni”.

Caracterizările jucătorilor noi:

„Camara și Adăscăliței au un plus, pentru că ei cunosc campionatul nostru. Sper ca și Creț, pe care l-am urmărit, și Paulino să se adapteze rapid la campionatul nostru, care nu e sepctaculos, dar nu e ușor.

Vom face tot posibilul să le creștem nivelul în fiecare zi jucătorilor veniți, sper să se adapteze cât mai repede, au fost foarte bine primiți. Sunt situații în care jucătorii care schimbă echipele, cresc. Ne dorim ca în toate cele patru cazuri de la noi să se întâmple acest lucru”.

Plecările iernii:

„E un jucător care îmi pare rău că a plecat, Kamberi. El e un jucător care ar fi putut să ajute foarte mult echipa, dar el a vrut să plece, deși clubul a vrut să-l păstreze. Sper, și nu cred că o să mă înșel, că Paulino și Camara, dacă se integrează, să ne ajute. Referitor la Harrison, acesta avea nevoie de o schimbare”.

Pregătirea din iarnă:

„Am avut parte de o vreme foarte bună în țară, sensibil egală cu cea din Antalya. Ar fi fost indicat să mai avem un amical în afară de cel cu Craiova, dar am făcut ieri un meci-școală, după ce clubul a încercat să jucăm și alte teste, cu Farul, cu Oțelul, dar nu s-a putut. Toți jucătorii au fost foarte implicați la jocul-școală, e un lucru îmbucurător”.

Obiective:

„Urmează o parte a doua a campionatului deosebit de importantă. E un campionat deosebit de echilibrat, surprize pot să apară oricând. Avem un program greu în continuare. Stafful meu e de cinci-șase luni aici, sper ca odată cu trecerea timpului jucătorii să știe ce vrem de la ei, Vrem să creșteam coeziunea grupului, noutățile să aducă plus-valoare”.

Problemele financiare:

„Problemele financiare nu sunt ale mele. Noi trebuie să scoatem cele mai bune rezultate din lotul care ne-a fost pus la dispoziție. Vom face totul din punct de vedere fizic, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere tactic, pentru ca evoluțiile noastre să fie în creștere. Nu știu dacă cei patru jucători noi vor putea juca luni, cu Rapid, în primul meci al anului, nu sunt problemele mele”.

Meciul cu Rapid:

„Nu am reușit să aducem multe puncte de afară. Întâlnim o echipă cu mulți jucători de valoare, una din echipele fruntrașe ale clasamentului. Clasamentul în momentul de față nu e elocvent în ceea ce privește Rapidul, care e o echipă cu jucători cu experiență, cu jucători tineri, de mare perspectivă. În Giulești este o presiune suplimentară față de celelalte stadioane din țară. Suporterii sunt foarte aproape de echipă și o susțin entuziasmant”.

„Echipa se va prezenta foarte bine fizic la meciuri!

Preparatorul fizic al Politehnicii a dat asigurări că echipa va arăta foarte bine din punct de vedere fizic în sezonul de primăvară. „Sunt bucuros să mă aflu aici, sunt foarte motivat. Sunt moldovean, mare parte am petrecut-o în Moldova. Am aderat deja la obiectivele clubului, vreau să ne salvăm de la retrogradare. Ca obiectiv personal, îmi doresc să avem toți jucătorii sănătoși, să putem profita de ei, să ne ajute, dar și să avem un parcurs cât mai mult în Cupă. Am evaluat jucătorii, au un nivel optim al pregătirii. Am continuat o muncă începută de Ovidiu Chiribici. Echipa se va prezenta foarte bine fizic la meciuri” a spus Stelian Isac.

Camara: „M-am întors acasă!”

Sekou Camara a făcut declarații de dragoste la adresa Iașului, unde a mai evoluat: „Am făcut lucruri bune la Poli Iași în Liga a II-a, aici am avut cel mai bun sezon în România. Sunt foarte bucuros că m-am întors. Am revenit acasă, aici e casa mea! Sper să am un sezon bun și să ajut echipa. Am plecat de la Slobozia după discuții cu antrenorul de acolo, pentru că voiam să joc mai mult, iar dintre Iași și Buzău am ales Iașul”.

Mai rezervat a fost celălalt vârf străin adus de Poli, Joao Paulino: „Sunt foarte fericit că am ajuns aici, sper să ajut echipa cu goluri. Campionatul românesc este foarte bun, am amici care joacă aici. Sunt foarte motivat pentru această provocare”.

Iașul e un pas înainte după Oțelul pentru Adăscăliței!

Mihai Adăscăliței a spus că venirea la Iași de la o fostă campioană a României, Oțelul, care stă mai bine în clasament decât Poli, este un pas înainte! „Am venit cu inima deschisă, băieții m-au primit foarte bine, Poli are o istorie foarte lungă în fotbalul românesc. Pentru mine e un pas înainte, chiar dacă și Oțelul e un club bun în România. După trei ani la Galați, simțeam nevoia de un nou început. Sper să ajut cu evoluțiile mele, să obținem rezultate foarte bune și să ne atingem obiectivele” a precizat fundașul dreapta.

Salt de la Liga a III-a la Liga I!

Cătălin Creț a anunțat că nu e deloc speriat de faptul că va juca pentru prima dată în carieră în primul eșalon, după ce activat până acum doar la nivelul Ligii a III-a: „ Mulțumesc domnului antrenor că mi-a oferit șansa asta, sper să profit de ea, voi încerca să ajut echipa. Nu mă așteptam să vin la Liga I, dar eu cred că pot face față. De asta am venit aici, altfel nu veneam! Am ajuns mai târziu la Liga I, pentru că așa mi-a fost mie dat. Sunt fericit că sunt aici. Pot juca oriunde în lateral, și pe dreapta, și pe stânga”.

Șanse mici ca achizițiile iernii să joace în Giulești

Lotul ieșean care va pleca duminică la București, pentru meciul cu Rapid, va fi decis astăzi. După toate probabilitățile, Joao Paulino și Sekou Camara, care au zero șanse de a fi legitimați, vor rămâne acasă. În schimb, în speranța că FIFA va debloca luni transferurile Politehnicii, care a stins litigiile ce au generat penalizarea, Adăscăliței și Creț ar putea fi luați în capitală. Chiar dacă interdicția de legitimare a jucătorilor noi va fi ridicată de forul mondial, Paulino și Camara nu vor putea fi înregimentați imediat, ci abia după ce Poli achită și datoriile către bugetul de stat.

Sursă foto: Facebook/Politrhnica Iași

