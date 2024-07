FOTBAL Explozie de optimism la Politehnica. Tony: „Am învins un cancer, am salvat Poli, nu mi-e frică de nimic!”

Mutările verii

Firesc, fanii locali sunt extrem de preocupați de cum va arăta Politehnica în noua stagiune, mai ales că la singura apariție deschisă din această vară pe teren propriu, sâmbăta trecută, Iașul a fost jalnic în testul cu Zimbru Chișinău (Republica Moldova), pe care l-a pierdut cu 0-3. Cum însă meciurile amicale sunt cu totul altceva decât cele oficiale, există și fani optimiști că Poli va pleca bine în campionat și va face uitat acel 0-6 înregistrat pe terenul lui Sepsi la începutul anului, când a avut loc ultimul duel cu gruparea covăsneană.

Pentru aceasta, antrenorul Anthony „Tony” Da Silva trebuie să-și demonstreze calitățile de tehnician și să închidă gura celor care susțin că salvarea de la retrogradare din vară a fost datorată mai mult președintelui Consiliului Director, Cornel Șfaițer, jucătorii rămași de anul trecut trebuie să arate că pot alcătui un schelet bun de echipă, iar noile achiziții trebuie să se integreze rapid.

Reamintim, în această vară Poli a adus zece jucători – Tailson (FC Santos, Brazilia 2), Atanaskoski (Partizani Tirana, Albania 1), Soares (Oliveirense, Portugalia 2), Silva (Feirense, Portugalia 2), Teixeira (Lank, Portugalia 2), Fernandez (FC Voluntari), V. Gheorghe (U Cluj), M. Tănasă (FCSB), Miskovic (Banik Ostrava, Cehia 1), Kamberi (fără echipă din ianuarie) – și a cedat 11: Lung (CS U Craiova), Buș (Corvinul), Bettaieb (U Cluj), Jatoba (Araz Nahcivan, Azerbaidjan 1), Bouhenna, R. Ion, Martac, Katanec, Kabran, Saghiri, Allanzinho.

Un internațional camerunez în Copou!

Al 11-lea transfer al verii ar putea fi Samuel Yves Oum Gouet, despre a cărui sosire în Copou v-am informat ieri, în exclusivitate, pe ziaruldeiasi.ro

Născut la Ayos, pe 14 decembrie 1997, Gouet s-a format ca jucător în țara natală, la Apejes FC de Mfou. În vara lui 2017, fotbalistul a ajuns în Europa, la clubul austriac SCR Altach, care a activat în prima ligă în toate cele patru sezoane în care camerunezul a fost legitimat acolo. După 107 apariții în meciuri oficiale în Austria, Oum Gouet, om de bază la Altach, a trecut în Belgia, la puternica grupare KV Mechelen. În două stagiuni la gruparea amintită, din prima ligă belgiană, noul jucător al lui Poli a avut 44 de apariții în campionat și Cupă.

În ultimul campionat, 2023-2024, Gouet a fost legitimat tot la o echipă din eșalonul de elită, Yverdon Sport (Elveția), unde a bifat 10 partide oficiale.

Fotbalistul are un CV consistent și la puternica echipă națională a Camerunului, la care a debutat la mai puțin de o lună după ce împlinise 18 ani! Gouet a îmbrăcat de 25 de ori tricoul selecționatei țării sale, cu care a cucerit medalia de bronz la Cupa Africii, în 2021, el lucrând la reprezentativa amintită și cu Tony, care era membru al staffului condus de Toni Conceicao.

Gouet va fi legitimat dacă va trece testele medicale, el fiind evaluat acum după ce nu s-a mai antrenat în ultima lună.

Optimism maxim în vestiarul Politehnicii

Antrenorii și jucătorii Politehnicii sunt foarte optimiști în privința sezonului 2024-2025, în care au ca obiectiv salvarea de la retrogradare fără emoții.

Ieri, într-o conferință de presă, Tony a declarat: „Eu sunt foarte pozitiv. Deși nu i-am putut păstra pe Lung, Bettaieb și Buș sunt foarte încrezător. Avem un schelet foarte puternic de anul trecut, am adus jucători valoroși, de perspectivă sau cu experiență, în această vară. Sunt foarte mulțumit de lot! Dacă jucătorii vor avea curaj, cojones și zâmbet, nu vom mai avea emoțiile de anul trecut. Eu am învins un cancer, am salvat Poli, nu mi-e frică de nimic!”

Pe aceeași linie s-a situat și experimentatul mijlocaș Mihai Bordeianu: „Sunt încrezător că am învățat din greșelile din trecut și nu vom mai avea emoții. Sper ca jucătorii nou veniți să aducă un plus, să facem un grup bun și să avem rezultatele așteptate. În viață, dacă îți propui să-ți iei Dacie, îți iei căruță, dacă-ți propui să-ți iei Mercedes, îți iei Dacie. La fotbal, ca să termini la mijloc, e bine să-ți propui 1-6.”.

Bordeianu a recunoscut că în această vară s-a gândit la retragere, însă s-a răzgândit după ce a considerat că fizic și mental stă bine.

Poli a plecat ieri, cu autocarul, spre Sfântu Gheorghe, va sta la Brașov două nopți, și se va întoarce acasă imediat după duelul cu Sepsi.

Iată programul celorlalte meciuri ale primei runde.

Vineri

Farul Constanța – Unirea Slobozia (ora 18:30), FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (21:30).

Sâmbătă

UTA – Rapid (19:15), FCSB – Universitatea Cluj-Napoca (22:00).

Duminică

CFR Cluj – Dinamo București (19:00).

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați (18:30), Petrolul Ploiești – Gloria Buzău (21:30).

FOTO: FC Politehnica Iasi/Facebook

Publicitate și alte recomandări video