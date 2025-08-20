FOTBAL Fața nevăzută a meciului Politehnica Iași – Gloria Bistrița. Ce nume mare a fost în Copou? De ce a lipsit Francisc Cristea?
Politehnica Iași a învins clar marți seară pe Gloria Bistrița, 3-0 (2-0), în ultimul meci al etapei a III-a a Ligii a II-a de fotbal.
Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de partida care a atras 2.232 de spectatori în tribunele arenei „Emil Alexandrescu”.
- La meci a asistat și Ion „Gheorghiță” Geolgău, jucătorul care a marcat în 1983, într-un meci disputat în Cehoslovacia, la Kosice, golul care s-a dovedit decisiv pentru calificarea României la turneul final al Campionatului European din 1984. În urma acelui joc, încheiat la egalitate, 1-1, tricolorii au fost la un turneu final la care au fost prezente doar opt echipe.
- La stadionul din Copou a fost prezent marți seară și fostul antrenor al FC Botoșani, Marius Croitoru, despre care s-a spus, la un moment, că va veni la Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii, alături de fratele lui, Florin.
- Oaspeții au contat pe doi foști jucători ieșeni, Azdren Llullaku, care a preluat și banderola de căpitan de echipă când a fost introdus, în minutul 29, și Paul Chiorean, intrat la pauză. Al treilea ex-ieșean al bistrițenilor, Francisc Cristea, nu a fost nici în lot, din cauza unei (noi) accidentări.
- Darius Ghindovean, care nu a avut drept de joc în primele două etape, și Răzvan Gligor, abia adus de la CFR Cluj, au debutat marți la Poli.
- Fostul jucător și conducător al Ceahlăului Piatra Neamț, Ioan Mironaș, este acum team-manager la Gloria Bistrița.
- Revenirea în tribune a ultrașilor ieșeni din Peluza Nord s-a simțit, din nou. Fanii au cântat aproape în permanență, câștigând detașat duelul cu cei 20 de suporteri ai oaspeților, care au fost și ei foarte activi. Poate cele mai impresionante momente au fost în minutele 28 și 62, când din peluză s-a strigat „Iașul” iar din tribune „Victorie!”.
