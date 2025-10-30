FOTBAL Iarăși s-a „lățit” Liga a II-a: etapă întinsă pe cinci zile. Meciul Politehnica Iași – FC Bihor din Copou, de mâine, va fi televizat
Etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal se va disputa pe durata a cinci zile, după ce runda precedentă a „ars” în doar două zile. Etapa va fi deschisă de meciul de mâine, dintre Politehnica Iași și FC Bihor, care va avea loc în Copou, cu începere de la ora 17:30.
Grosul rundei va avea loc sâmbătă. De la ora 11:00 se vor juca meciurile Metalul Buzău – AFC Câmpulung Muscel, Ceahlăul Piatra Neamț – Olimpia Satu Mare, FC Bacău – CSC Șelimbăr, Gloria Bistrița – Corvinul Hunedoara, CSM Slatina – Chindia Târgoviște, CS Tunari – CSM Reșița, iar de la ora 12:30 – CS Afumați – ASA Târgu Mureș.
Alte două confruntări, Steaua București – CSC Dumbrăvița și Concordia Chiajna – CS Dinamo București, sunt programate duminică, de la ora 11:00.
Runda se încheie marțea viitoare, când va avea loc duelul FC Voluntari – Sepsi Sfântu Gheorghe, care va începe la ora 17:00.
Partidele de la Iași, Afumați și Voluntari vor fi transmise de principalele televiziuni de sport din România.
După 11 etape, clasamentul Ligii a II-a arată astfel:
Nemțenii de la Ceahlăul au fost penalizați cu două puncte, însă aceștia au contestat decizia, care ar putea fi anulată. Drept urmare, am prezentat clasamentul conform punctelor obținute pe teren.
