FOTBAL Interviu exploziv, cu cărțile pe masă. Cornel Șfaițer pune degetul pe rana Politehnicii. Cât de gravă e situația? Pe unde scoatem cămașa?

Ziarul de Iași a dialogat cu președintele Consiliului Director al clubului, Cornel Șfaițer, pentru a afla cât de gravă este situația din Copou și la ce trebuie să se aștepte ieșenii de la Poli în 2025.

Datorii de trei milioane de euro

– Domnule Șfaițer, e cam ger la Poli. Și în clasament, și în conturi…

– Într-adevăr, situația este grea. Poate cea mai grea de când m-am implicat în fotbalul ieșean.

– Totul pornește de la bani.

– Oriunde în lume, indiferent de priceperea celor care lucrează, nu se poate face performanță fără asigurarea unei minime stabilități financiare. Vedeți ce se întâmplă și la Barcelona, nu putea să fie altfel la noi.

– Concret, cât de mari sunt datoriile clubului?

– Sunt cele circa trei milioane de euro prinse în planul de concordat preventiv, care trebuie plătite eșalonat, în patru ani. În plus, au mai apărut și alte restanțe, care vor fi însă stinse luna aceasta.

Cauzele impasului

– De ce s-a ajuns aici?

– Sunt mai mulți factori. Datoriile istorice, procesele pierdute în ultimii ani, ca urmare a deciziilor din trecut, creșterea cheltuielilor la cluburile din România, care au dat salarii din ce în ce mai mari, lucru care ne-a forțat și pe noi să plătim mai mulți bani, pentru a ține pasul, neîncasarea tuturor surselor de finanțare prognozate.

– Anul trecut, Primăria a dat echipei de seniori circa un milion de euro, jumătate față de 2022 și 2023. De ce?

– Eu nu voi spune niciodată nimic critic la adresa Primăriei, care a fost principalul sprijin al clubului, lucru pentru care le mulțumesc tuturor factorilor de decizie. Din câte am înțeles, au fost probleme legate de legislația existentă.

Sute de mii de euro injectate de Șfaițer în Politehnica

– În atare condiții, s-a apelat la noi împrumuturi.

– A trebuit, pentru a ține corabia pe linia de plutire.

– De când ați venit la Iași, ați dat câteva sute de mii de euro nerambursabili Politehnicii și ați împrumutat clubul cu sume consistente, la un moment dat chiar și cu 500 000 de euro. Acum, ați mai dat iar câteva sute de mii de euro.

– Mie nu-mi place să vorbesc public de bani, de cum am ajutat clubul. Nu pot infirma știri reale, însă nici nu vreau să confirm, să spun câte am făcut pentru Poli. Eu am venit cu inima deschisă la Iași, dornic de a face lucruri frumoase pentru o echipă de tradiție, din cel mai important oraș al Moldovei.

Sfaturi de la Lucescu: o retrogradare nu e o rușine, falimentul – da!

– În afara datoriilor care trebuie plătite, discutăm și de nevoi de 4,5-5 milioane de euro pe sezon.

– Cam acesta a fost bugetul întregului club în Liga I.

– La venituri, apar 3 milioane de euro, pe care clubul le produce direct, și sprijinul din partea municipalității. Pe unde scoateți cămașa?

– Principala noastră preocupare acum este respectarea planului de concordat. Când am discutat cu Mircea Lucescu, recent, și el ne-a spus că o retrogradare nu e o rușine, pe când falimentul – da. Și Lucescu a retrogradat și a reconstruit. Iar la Iași, s-a mai trecut printr-un faliment, în 2010, ale cărui răni sunt și acum deschise. De aceea, prioritatea zero este tăierea cheltuielilor, pentru a ne încadra în bugetul existent.

Politica de transferuri a iernii

– Tăierile cele mai importante la un club de fotbal din România vin de la salariile jucătorilor.

– De asta am și făcut remanierea majoră de lot din această iarnă, renunțând la jucători cu salarii bunicele sau mari, mai ales la cei al căror randament nu a fost considerat corespunzător de antrenori.

– În acest context, nici cei care vor veni nu vor avea salarii mari. Implicit, nu veți aduce jucători cu nume.

– Nu ne putem permite acest lucru. Eu nu îi voi minți niciodată pe ieșeni. Le spun apăsat că Poli nu are acum resurse pentru achiziții spectaculoase. Eu mâine pot să aduc jucători cu ștaif, după 30 de ani de fotbal am o mulțime de relații influente. Asta ar însemna să păcălim însă pe toată lumea, pe ei, pe suporteri, pe noi. Nu vom avea resurse să-i plătim și vom intra în faliment. De aceea, în această iarnă vom aduce doar jucători ieftini, cu dorință de afirmare.

Care sunt atuurile Politehnicii?

– În aceste condiții, șansele de evitare a retrogradării scad.

– Avem și noi armele noastre. De bine, de rău, jucătorii care au rămas sunt cu salariile la zi, în timp ce la alte cluburi sunt și trei luni restante. Le-am cerut celor mai vechi să se dăruiască total, să fie uniți, să se pregătească excelent fizic, să-i integreze rapid pe cei care vor veni în această iarnă. O echipă unită, care pune suflet, poate compensa în România diferențele de salarizare și de valoare.

– Credeți că e suficient pentru menținerea în Liga I?

– Când am început să colaborez cu Poli Iași, am promis că vom evita falimentul, lucru care s-a realizat. În următorul an, am promis că vom promova, lucru care s-a realizat. Apoi, am mai promis și că vom rămâne în Liga I vara trecută, iarăși m-am ținut de cuvânt.

Acum, promit că vom face tot posibilul pentru a nu retrograda și a nu intra în faliment. Sper să ne atingem obiectivul. Dacă toată lumea, jucători, antrenori, angajați, suporteri, se va sacrifica pentru Poli și va fi unită, vom avea șansa noastră.

