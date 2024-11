FOTBAL Luați-vă revanșa, nu alunecați în mâlul clasamentului! Poli joacă pe terenul „lanternei”. Buzăul care s-a impus în tur, în Copou

Având un avans de doar trei puncte față de primul loc care duce la baraj, Iașul are o excelentă posibilitate de a se înfige în mijlocul clasamentului și a nu aluneca spre mâlul din subsol.

Trupa ieșeană are numeroase atuuri în disputa de la Buzău. În primul rând, pe tapet se poate pune valoarea modestă a gazdelor, o echipă nou-promovată, care a mutat prost în vară și târziu apoi, pe parcursul sezonului. Apoi, în discuție poate fi pusă și forma mizerabilă a Gloriei, care a pierdut ultimele patru meciuri, în care nu a înscris vreun gol! Nu în ultimul rând, absența „creierului” buzoienilor, Budescu, care e anunțat accidentat, completează lista slăbiciunilor grupării căreia antrenorul Eugen Neagoe i-a dat puțină culoare în obraji după startul fals din mandatul lui Andrei Prepeliță.

Teoretic, într-un astfel de meci ar trebui să fie palpabile și orgoliile Politehnicii, care a pierdut în tur, acasă, în fața Gloriei. Uluitorul succes, singurul al Buzăului în deplasare în acest sezon (!), a apărut deși Poli a condus cu 1-0 și a avut un penalty, irosit de Roman.

Rămânând în tabăra ieșeană, mai trebuie precizat că starea de spirit este bună, jucătorii având salariile și primele la zi, dacă luăm în calcul planul de concordat preventiv, și un tonus bun după remiza de luni, de la Botoșani.

Drept urmare, a fost firesc ca ieri, în conferința de presă în care Poli și-a prezentat gândurile legate de disputa de mâine, optimismul să fie nota dominantă a discursurilor lansate de antrenorul Emil Săndoi și jucătorul David Atanaskoski.

Pentru început, Săndoi a lăudat adversarul: „Sunt convins că va fi un meci dificil, deși poate toată lumea gândește că Gloria Buzău e ultima clasată. Poziția în clasament pe care o are Gloria nu reflectă însă jocul pe care l-a prestat. Chiar dacă au o serie negativă în ultima perioadă, să nu uităm că multe dintre partide le-au pierdut la limită, poate cu o doză de ghinion. E o echipă care a făcut transferuri bune, importante, în perioadele de întrerupere, sunt jucători care au câștigat campionat, Cupă. Am văzut mulți jucători interesanți la Gloria, chiar dacă, poate, au probleme la omogenitate”.

Șeful băncii tehnice ieșene s-a arătat însă încrezător: „Venim după un rezultat pozitiv, remiza de la Botoșani. A fost un punct important, chiar dacă punctele se vor înjumătăți. Am fost superiori la posesie, șuturi la poartă, prezența în jumătatea adversă, în careul advers. Am avut mai multe plusuri, dar rezultatul a fost echitabil. Trebuie să căutăm în continuare rezultate pozitive, să ni le dorim, să fim în stare de sacrificii pentru a le obține. Suntem încrezători că putem obține un rezultat bun la Buzău”.

Antrenorul, care a recunoscut că „nu există o calitate deosebită în campionatul nostru” și a subliniat că „este un echilibru care sunt convins că se va păstra până la final” l-a lăudat pe Atanaskoski pentru modul în care se dăruiește, inclusiv la antrenamente.

Nord-macedoneanul a fost și mai optimist decât antrenorul. „Va fi un meci foarte dificil, la fel ca toate meciurile din România. Ne dorim să fim concentrați pentru a continua pe aceeași linie cu rezultatul bun de la Botoșani, din etapa trecută. Avem o echipă bună, calitate. Dacă facem pe teren tot ceea ce am pregătit în această săptămână, vom obține trei puncte sau un rezultat pozitiv” a spus fundașul, care a adăugat:

„În vară, înainte de a veni la Poli, despre care nu știam prea multe, am luat câteva referințe de la prieteni, care au fost pozitive. Așa am luat decizia de a veni și sunt mulțumit că am ales să joc aici. Încerc să dau maximum, să joc cât mai bine într-un campionat foarte bun, cu meciuri grele în fiecare etapă, în care fiecare greșeală e penalizată”.