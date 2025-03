FOTBAL Meci cu importanță uriașă, astăzi. Bateți Oțelul, ca să aveți viață mai ușoară în play-out!

ACSM Politehnica Iași pune astăzi punct parcursului din prima fază a campionatului 2024-2025. În primul meci al ultimei runde a sezonului regulat, Poli joacă la Galați, cu Oțelul.

Miză uriașă

Partida are implicații majore în lupta pentru evitarea retrogradării. Ținând cont de faptul că după această rundă numărul de puncte se înjumătățește, Iașul, dacă bate, poate intra în faza a doua dintr-o postură bună. Poli ar fi la același număr de puncte cu gălățenii, care sunt siguri că vor încheia pe o poziție care asigură salvarea directă, și ar fi foarte aproape de alte echipe: sigur de UTA și Farul, ba chiar și de Petrolul Ploiești și Hermanstadt, funcție de ce vor face ultimele două grupări.

Oțelul are probleme majore

ACSM Politehnica are o serie de atuuri înaintea meciului de astăzi. În primul rând, adversarul este măcinat de probleme financiare, necazuri care au dus la plecarea de la echipă, în iarnă, a „creatorului” Dorinel Munteanu și a mai multor jucători importanți. Noul antrenor, Ovidiu Burcă a reușit însă, deocamdată, să țină echipa pe linia de plutire, cu două victorii și două remize în cele opt meciuri din acest an. Lotul gălățenilor este însă subțire, iar azi va fi lovit și de absența lui Samuel Teles, care este suspendat. În plus, Chira e accidentat de mai mult timp.

Poli e pe val

Iașul, care, cu excepția lui Boben, nu are probleme de lot, a plecat ieri, cu autocarul, la Galați optimist și pentru că nu a pierdut în ultimele patru runde, în care a remizat la Cluj, cu U, acasă, cu CFR Cluj, la Unirea Slobozia și a bătut Petrolul Ploiești. Linia amintită a sporit încrederea trupei antrenate de Vasile Miriuță, care suferă însă serios în deplasare. ACSM Politehnica a obținut doar șapte puncte în 14 meciuri în afara Copoului, fiind penultima în Liga I în clasamentul partidelor de „afară”.

De partea cui va fi norocul?

Paradoxal, în ciuda faptului că are parte de fani pătimași, Oțelul are o linie modestă pe teren propriu, fiind pe locul XIII, cu numai 16 puncte, tot atâtea câte a adus și din deplasare!

CITESTE SI: VOCILE IAȘULUI Bani publici pentru Politehnica: ce spun ieșenii? „Întrebarea zilei” care a făcut valuri printre cititorii noștri

Într-un astfel de tablou, este foarte probabil ca partida să fie decisă de factorii determinanți ai meciurilor din prima ligă, atitudinea și norocul, ambele formații stând bine pe ambele direcții în disputele din ultimele runde. Reamintim, Oțelul a trecut cu mare șansă, la Clinceni, de Unirea Slobozia, iar golul marcat de Iași în poarta Petrolului a fost norocos.

Formațiile probabile

Oțelul: Dur-Bozoancă – D. Maftei, Cisse, Stevanovic, M. Silva – J. Lameira, Zivulic, N. Roșu – Maciel, Markovic, R. Tănasă.

Poli: J. Fernandez – G. Soares, Umar, Samayoa, Ispas – Bordeianu, Marchioni – Ștefanovici, Roman, Diakhaby – S. Camara.

Iată programul celorlalte meciuri ale etapei a XXX-a.

Vineri

Farul Constanța – Universitatea Cluj-Napoca (ora 20:00)

Sâmbătă

Petrolul Ploiești – Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 18:00). FC Hermannstadt – Rapid București (ora 20:30).

Duminică

CFR Cluj-Napoca – Gloria Buzău (ora 15:00). FCSB – Universitatea Craiova (ora 20:00).

Luni

FC Botoșani – Unirea Slobozia (ora 17:00). UTA – Dinamo București (ora 20:00).

CITESTE SI: FOTBAL Atenție la cartonașe mâine la Galați! Șase jucători ieșeni sunt la un pas de suspendare

Clasamentul Ligii I arată astfel:

Publicitate și alte recomandări video