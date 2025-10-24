MICA PUBLICITATE
SPORT

Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux

De Redacția
vineri, 24 octombrie 2025, 22:05
1 MIN
Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux

Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie, scrie news.ro.

„Poliţia Naţională a rezolvat furtul a cinci ceasuri de lux din casa unui fost fotbalist profesionist din Madrid”, a anunţat poliţia spaniolă într-un comunicat. Chestionată de AFP despre identitatea victimei, poliţia a refuzat să ofere detalii, dar, potrivit mai multor instituţii media spaniole, se crede că victima este Iker Casillas, fostul căpitan al echipei naţionale a Spaniei, care a câştigat Cupa Mondială din 2010 şi trei titluri în Liga Campionilor cu Real Madrid.

„Plângerea a fost depusă pe 16 octombrie şi, după o anchetă rapidă, un bărbat şi o femeie au fost arestaţi pe 21 octombrie”, în timp ce „cei doi suspecţi plănuiau să părăsească ţara în curând”, a adăugat poliţia, precizând că femeia în cauză „lucra ca femeie de serviciu la domiciliul” reclamantului. Două dintre cele cinci ceasuri furate au fost recuperate în timpul acestei operaţiuni, iar ancheta continuă pentru localizarea celorlalte obiecte.

