FOTBAL N-am plecat cu pânzele în vânt în Cupă. Remiză în Copou cu trupa lui Mircea Rednic

Poli: Ailenei – Itu, F. Ilie, Umar, Ispas – Miskovic, Marchioni (77 Gouet) – Ștefanovici (77 V. Gheorghe), Omrani, Teixeira (70 Gheorghiță) – Harrison (70 Tailson).

Antrenor: Emil Săndoi.

UTA: A. Mitrovic – Râpă, Benga (87 Poulolo), Conte, Trif – Hrezdac, Joao Almeida Machado – Ghezali (89 Samson), Fabry, Dumiter (46 V. Costache) – Vuletich (76 Omondi).

Antrenor: Mircea Rednic.

Cartonașe galbene: Ghezali (82), Conte (90).

Arbitri: Cristian Moldoveanu; Daniel Vlase, Stelian Slabu.

1-0, min. 30: Hrezdac a călcat pe minge în jumătatea ieșeană, Omrani l-a lansat pe Harrison, acesta i-a pasat perfect pe stânga lui Teixeira, care a șutat, Mitrovic a respins, portughezul i-a trimis lui Harrison în centru, care a înscris de la 11 metri.

1-1, min. 56: Ghezali a centrat de pe dreapta, Fabry a reluat cu capul, de pe picioare, de lângă Umar, și a marcat.

Având noroc cu carul la tragerea la sorți a grupelor Cupei României, în urma căreia a prins acasă două formații accesibile din prima ligă, UTA și Hermannstadt, și în deplasare o echipă din Liga a III-a, Sănătatea Cluj, aflată în a doua jumătate a clasamentului Seriei a X-a, Poli a făcut marți seară primul pas într-o fază a competiției care oferă premii consistente, de circa 1,2 milioane euro.

Anunțând ferm că vrea să treacă de grupe, gazdele, cu mulți jucători de rang doi în primul „11” s-au trezit dominate în start de o trupă al cărei antrenor a mers aproape în exclusivitate pe formula de bază după ce a anunțat că vrea trofeul. Contrar cursului jocului, un joc fără faze de poartă, cu excepția barei lui Fabry din minutul 6, Poli a deschis scorul în minutul 30, când Harrison i-a demonstrat lui Săndoi că a greșit că i-a dat doar 11 minute în cele șase etape de când olteanul antrenează Politehnica.

La pauză s-a intrat cu 1-0 și pentru că Marchioni, căpitan de echipă marți, s-a descurcat bine în minutul 39, într-o fază delicată în careul Politehnicii.

Aspectul partidei, cu terenul înclinat spre buturile gazdelor, s-a accentuat după pauză, când oaspeții au început să aibă mai multe ocazii în câteva minute: Ailenei a respins șutul de la 25 de metri a lui Fabry (48), Costache (50) a trimis peste poartă din lateral stânga, iar Vuletich (51) a reluat slab cu capul din poziție bună. Presiunea arădeană a fost concretizată în minutul 56, când Fabry a umbrit evoluția plină de dăruire a lui Umar și a înscris de lângă ghanez.

După egalare, arădenii și-au pierdut din insistență, iar Poli, dominată mai tot meciul, s-a trezit pe final, când a avut chiar posibilitatea de a marca: Gheorghiță a semnat în minutul 84, din lateral stânga, primul șut pe poartă de după pauză și singura ocazie a gazdelor, încercarea ieșeanului fiind anihilată de Mitrovic.

A rămas astfel 1-1, un rezultat care pare că dezavantajează ușor UTA.

Mohammed Umar și Billel Omrani au debutat într-un meci oficial la Poli. Cei doi, care se antrenează din vară în Copou, nu au drept de joc în campionat, ei nfiind trecuți pe lista A, care era completă înainte de sosirea lor la Iași. Umar, venit de la Ilves (Finlanda 1), nu mai jucase de pe 22 mai, iar greoiul Omrani, ultima dată la Wisla Cracovia (Polonia 2), nu mai evoluase de pe 7 aprilie.

Jesus Fernandez, Guilherme Soares, Mihai Bordeianu, Alin Roman și Nicolas Samayoa nu au fost cooptați în lotul gazdelor, fiind menajați, deși doar ultimul avea probleme de natură medicală.

Săndoi nu a făcut nici în Cupă toate schimbările, irosind una. Pe bancă au rămas Niga, Todoroski, Claudio Da Silva, Atanaskoski, D. Popa.

După ce a încasat 8 000 de euro pentru victoria din play-off-ul Cupei, Poli va primi din partea organizatorilor competiției 4 000 de euro pentru meciul cu UTA, atât cât „valorează” un punct în grupe. Iașul a ratat astfel 8 000 de euro.

În ciuda faptului că meciul a fost de Cupă și a avut loc într-o zi ciudată, marți, pe arena din Copou au fost peste 3 000 de spectatori! Cifra oficială a fost 3 251. Între aceștia s-au numărat și șase fani ai UTA-ei.

Antrenorul oaspeților, Mircea Rednic, a lucrat în 2020 la Politehnica.

Poli va mai juca în grupele Cupei în jurul datei de 4 decembrie, la Cluj, cu Sănătatea, și în jurul datei de 18 decembrie, în Copou, cu FC Hermannstadt.

În această săptămână, Iașul va mai disputa un meci oficial acasă, duminică, de la ora 13:30, cu Oțelul Galați, în etapa a XV-a a Ligii I de fotbal.

Iașul va afla pe ce poziție se va situa după prima etapă a grupelor Cupei după celelalte două partide din Grupa C din această săptămână: Unirea Ungheni – FC Hermannstadt (miercuri, ora 15:00) și Sănătatea Cluj – Farul Constanța (joi, ora 16:15). În sferturile de finală se califică primele două clasate după cele (doar) trei etape ale grupelor.

Emil Săndoi: „Cred că e un rezultat echitabil. Am reușit să deschidem scorul, dar am fost egalați după un gol primit foarte ușor, de pe picioare, la o fază la care nu a fost nici marcaj, nici nu am blocat poarta. Sunt bucuros pentru că am folosit jucători care au jucat mai puțin, pe care am vrut să-i câștigăm. Ne-am atins obiectivul, sunt trei-patru astfel de jucători care vor putea fi titulari. Rezultatul ține în cursa calificării ambele echipe”.

Mircea Rednic: „Un meci de Cupă, cu de toate, mi-aș fi dorit mai mult. Am dominat startul, însă am luat gol pe o mare greșeală personală la mijloc, după ce controlam partida, fără ocazii însă. Apoi, am revenit, am egalat, am mai avut mai multe oportunități de gol. M-a deranjat că cei care au intrat nu au adus plus. Mă bucur că unii care au jucat mai puțin până azi au jucat bine. Sunt surprins de numărul mare de spectatori prezenți”. (Ovidiu MINEA)