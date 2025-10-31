FOTBAL Nu irosiți azi victoria de la Reșița: urcați mai aproape de obiectiv! Meci important azi, în Copou. Avem prima șansă

Poli Iași are azi un prilej excelent de a strânge distanța mare, de șapte puncte, care o separă de ultimul loc promovabil, al II-lea, ocupat acum de FC Bihor. Asta deoarece, de la ora 17:30, Politehnica se va confrunta în Copou chiar cu trupa orădeană. În cazul unui succes, Iașul va ajunge la finalul rundei la patru sau cinci puncte de poziția secundă.

Poli are prima șansă

Pe hârtie, Politehnica este favorită. Argumentele care susțin afirmația anterioară sunt multiple și vin de pe toate palierele: tradiție, buget, valoare a lotului și, nu în ultimul rând, terenul propriu.

În plus, Iașul are și un moral excelent, grație importantului succes obținut etapa trecută, la Reșița. Pentru ca victoria din Caraș Severin să nu fie risipită, la fel ca prima uriașă promisă de conducere antrenorului Anthony „Tony” Da Silva și jucătorilor, 1.000 de euro de căciulă, mult peste cât plătește liderul Ligii I, FC Botoșani, Politehnica trebuie să se impună azi.

Atenție la neatenție!

Conștienți de acest lucru, Tony și jucătorii ieșeni s-au arătat încrezători că vor câștiga și vor face uitate meciurile proaste de pe teren propriu din acest sezon, soldate, de pildă, cu eșecul contra Ceahlăul Piatra Neamț, remize cu alte echipe foarte modeste, CSM Slatina și CS Dinamo București, ori cu o victorie chinuită, cu Metalul Buzău.

Optimismul gazdelor este alimentat și de faptul că lotul este ferit de suspendări sau accidentări, precum și de faptul că oaspeții de azi suferă în deplasare, orădenii pierzând, de exemplu, pe terenul modestelor AFC Câmpulung Muscel și CSM Slatina, chiar dacă în Olt a avut mult timp superioritate numerică.

„Pensionarii” care au resuscitat Bihorul

Firesc, oaspeții nu vor veni ca mielul la tăiere în Copou. Promovată în Liga a II-a anul trecut, FC și-a depășit serios condiția în acest sezon. Orădenii s-au transformat dintr-o formație cu emoții de retrogradare (în vară s-a clasat pe locurile 13-14 într-un eșalon secund cu 20 de echipe) într-una fruntașă a eșalonului secund. Acest lucru a fost generat și de faptul că antrenorul Erik Lincar a reușit să-i resusciteze pe Hora (merge pe 38 de ani) și I. Filip (36 de ani și jumătate), „pensionarii” amintiți fiind vocali într-o trupă care are nume ceva mai cunoscute de la mijloc în sus și mulți necunoscuți ori fotbaliști cruzi în defensivă.

Lincar e nemulțumit de elevii săi

Înaintea meciului, Lincar s-a arătat nemulțumit de implicarea jucătorilor săi la antrenamentele din această săptămână! Tehnicianul a spus că nu are probleme de lot și a complimentat Politehnica pe toate direcțiile. Totuși, antrenorul orădenilor a anunțat că nu va aborda partida de azi la egal, el vizând victoria.

Trăgând linie, Poli – FC Bihor ar trebui să fie un meci viu, care să mai facă uitate partidele submediocre care pigmentează din plin Liga a II-a.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic, R. Farcaș – Ștefanovici, Tiehi, Ofori.

Bihor: Mocan – S. Cucu, Kereki, A. Popa, Ban – I. Filip – Tescan, Enceanu, Cocian, Stahl – Hora.

