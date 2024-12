FOTBAL Nu vă e rușine? Îngropată de nord-macedoneni, Poli a fost mai slabă decât cea mai slabă echipă din campionat

Gloria: Lazar – Ciranni, Turda, Cestor, Dumitrașcu – Ahmatov, Albu – Jipa (67 S. Pîrvulescu), Tavares (74 Ișfan), I. Gheorghe (82 Dobrosavlevici) – Matos (82 M. Keita).

Antrenor: Eugen Neagoe.

Poli: J. Fernandez – Todoroski (77 Marchioni), Guilherme Soares, Samayoa, Atanaskoski – Gouet (77 Miskovic), Bordeianu – Gheorghiță, Roman (82 Harrison), Tailson (46 Omrani) – Kamberi (77 G. Teixeira).

Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonașe galbene: Cestor (87), Dumitrașcu (90+4), Keita (90+5) – Gheorghiță (35, după meci), Todoroski (40), Bordeianu (60, 90+5), Omrani (67).

Cartonaș roșu: Bordeianu (90+5), Gheorghiță (după terminarea partidei).

Arbitri: Ovidiu Robu; Mircea Orbuleț, Cosmin Bojan.

1-0, min. 9: Fernandez a respins centrarea lui Ion Gheorghe dintr-un corner de pe stânga, Ciranni, nemarcat (Tailson a fost singur între doi jucători ai gazdelor la marginea careului mare!), a șutat de la 20 de metri, Matos – scos din ofsaid de Atanaskoski, care a făcut târziu pasul în față – a împins mingea, de la 6 metri, în plasă;

2-0, min. 72: Todoroski l-a lovit total aiurea pe Matos în față, în careu, iar jucătorul faultat a transformat penaltiul acordat.

Cu doar trei puncte avans față de primul loc care duce la baraj, Poli a anunțat că se duce sâmbătă, la Buzău, cu gândul de a profita de forma mizerabilă a gazdelor, cea mai slabă echipă din Liga I, care nu marcase în ultimele patru meciuri, toate pierdute. Încrederea oaspeților că își vor atinge obiectivul și se vor depărta de zona periculoasă a clasamentului era alimentată și de prestația decentă din ultima rundă, când au remizat la Botoșani.

Poli a fost palidă rău în prima repriză

Crezând că succesul poate fi obținut doar prin simpla prezență la stadion, Poli a intrat moale în meci. Gazdele au profitat și au concretizat rapid dominarea din start. Matos, care marcase de două ori în Copou, în uluitorul succes al Buzăului din tur, cu 2-1, a profitat de faptul că Poli nu l-a studiat suficient pentru a-l anihila și a deschis scorul în minutul 9, după o nouă fază în care fundașii Iașului au dormit.

Exprimându-se modest, greoi, Politehnica a reacționat târziu, prin Gheorghiță (28 – șut pe lângă poartă, din careu) și Todoroski (33 – singur, la 6 metri, nu a reușit să-l învingă pe Lazar, care a respins în corner).

În rest, gazdele au absorbit fără probleme dominarea oaspeților (58% posesie în prima repriză) și au căutat lovitura de 2-0, mai mult pe contraatac. Iar buzoienii au fost la un pas de a-și îndeplini planul în minutul 29, când Fernandez a respins șutul lui I. Gheorghe, din lateral stânga, după ce fotbalistul Gloriei s-a distrat cu apărarea ieșeană.

Astfel, la pauză s-a intrat cu 1-0, după un act echilibrat din punct de vedere statistic: 1-1 la ocazii mari, 4-4 la șuturi, 3-1 la încercări pe poartă, 1-2 la cornere.

O nouă gafă uluitoare a lui Todoroski

Startul reprizei secunde a dat iluzia că Poli s-a trezit la pauză, Omrani ratând incredibil în minutul 54, de la 10 metri, după o fază superbă. A fost un foc de paie, Iașul patinând apoi în gol până în minutul 70, când Todoroski a făcut o nouă gafă uluitoare, care i-a oferit posibilitatea lui Matos de a semna o nouă „dublă” cu Iașul. În paranteză fie spus, portughezul care a punctat de patru ori cu Poli, a marcat în celelalte 16 meciuri jucate la Buzău un singur gol!

La 2-0, meciul, urât până atunci, s-a deschis total, Săndoi schimbând des poziționarea jucătorilor săi (Omrani, extremă dreapta când a intrat, a jucat și vârf, Bordeianu a terminat fundaș dreapta, pe final, după intrarea lui Harrison, s-a trecut la un soi de 4-4-2). Gheorghiță și-a încercat șansa în minutul 78 și a fost aproape de a relansa meciul peste șase minute, când Lazar a avut, după o deviere, un reflex excelent, iar Omrani a trimis în blocaj în minutul 86. De cealaltă parte, Gloria a fost la un pas de 3-0 în minutele 87 și 90+3, prin Keita și Pîrvulescu.

A rămas 2-0, iar Poli a lăsat astfel toate punctele „lanternei”, Iașul întorcându-se acasă doar cu o posesie inutilă (60%) și o superioritate la capitolul pase (471-289, 355-177 precise), cornere (5-4) și șuturi (9-8), oaspeții fiind bătuți însă și la alte capitole esențiale: șuturi pe poartă (6-2), dueluri câștigate (115-102), atacuri (44-40) și driblinguri (28-20).

Omrani – in, Claudio Silva – out

* Billel Omrani a debutat în Liga I la Poli, fotbalistul fiind trecut înainte de meci pe lista A a jucătorilor pe care Iașul poate conta în campionat. Ca urmare a deciziei luate de Săndoi, Claudio Silva a trebuit să fie scos de pe lista amintită, portughezul mai având drept de joc doar în Cupă în acest an.

* Rezerve neutilizate la oaspeți au fost Ailenei, M. Tănasă, D. Popa, Ștefanovici, F. Ilie, Itu și V. Gheorghe.

* Arbitrul Robu a oficiat în premieră la centru la un meci de Liga I.

* La meci au asistat, oficial, doar 497 de spectatori!

* Eugen Neagoe a antrenat-o pe Poli în sezonul 2016-2017. Sub conducerea lui, Iași nu a pierdut vreun meci în play-out, clasându-se la final pe primul loc în grupa valorică amintită.

Eliminări căutate cu lumânarea

* Todoroski ar fi trebuit eliminat în minutul 70, când a făcut penalty, însă arbitrul l-a iertat de al doilea cartonaș galben. Gazdele au cerut al doilea avertisment și pentru Bordeianu, care i-a spart buza lui Dumitrașcu în minutul 90 și l-a faultat dur în prelungiri pe Cestor. Până la urmă, căpitanul Iașului a văzut, logic, al doilea galben în ultimul minut de prelungiri, când l-a împins pe Keita.

Cu lumânarea a căutat al doilea avertisment și Gheorghiță, care a „reușit” să-l ia după terminarea jocului, pentru proteste.

Cei doi eliminați vor sta în Cupă, și vor fi „curați” în campionat, cartonașele încasate nemaifiind luate în seamă în Liga I.

* Poli va disputa două meciuri oficiale în această săptămână: joi, de la ora 14:00, la Cluj, cu Sănătatea (Liga a III-a), în Cupa României, și duminică, de la ora 18:00, în Copou, cu Farul Constanța, în campionat.

Declarațiile tehnicienilor

Eugen Neagoe: „Am făcut o muncă bună, pe un teren greu. Când muncești și te dăruiești, reușitele vin. Am avut și șansă, pentru că și Poli a avut ocazii, dar cred că victoria e incontestabilă”.

Emil Săndoi: „Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, deoarece Gloria, chiar dacă a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul timp, a făcut jocuri foarte bune, dar a avut ghinion. Știam că cine va greși primul va avea probleme. Am fost conduși după ce nu am urmărit o minge în careu, trebuia un marcaj strict acolo. Apoi, am dominat, am avut o posesie mai bună, ne-am desfăcut mai mult decât ar trebui, am lăsat spații adversarului, dar am avut o ocazie cât se poate de clară, prin Todoroski. Dacă înscriam, datele problemei s-ar fi schimbat. În repriza a doua am continuat să dominăm, dar nu am fost inspirați la finalizare, iar Lazar a avut intervenții foarte bune. A venit golul doi, după o greșeală individuală greu de înțeles la nivelul ăsta, iar lucrurile au fost clare. Îmi pare rău că facem greșeli individuale defensive nepermise pentru nivelul Ligii I, de copii și juniori. Nu știu ce se întâmplă, aproape la fiecare joc primim gol, deși lucrăm mult. Ca antrenor, rămâi mască la astfel de faze.”

