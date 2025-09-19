MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL O etapă întinsă pe durata a cinci zile. Politehnica joacă mâine de la ora 12:30 în Copou

De Ovidiu MINEA
vineri, 19 septembrie 2025, 04:55
1 MIN
Etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, la Oradea, când are loc meciul dintre FC Bihor și FC Bacău.

În aceeași etapă, Politehnica Iași va juca mâine, de la ora 12:30, în Copou, cu buzoienii de la Metalul. Iată programul complet al unei runde întinsă pe o durată de cinci zile.

Vineri, ora 17:00

FC Bihor – FC Bacău

Sâmbătă, ora 11:00

CS Tunari – CS Afumați

Concordia Chiajna – CSM Slatina

CS Dinamo București – FC Voluntari

CSM Reșița – Gloria Bistrița

Sepsi Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung-Muscel

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr – Olimpia Satu Mare

Sâmbătă, ora 12:30

Politehnica Iași – Metalul Buzău

Duminică, ora 11:00

ASA Târgu Mureș – Ceahlăul Piatra Neamț

Marți, ora 19:00

Chindia Târgoviște – Steaua București.

Clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

