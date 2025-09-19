FOTBAL O etapă întinsă pe durata a cinci zile. Politehnica joacă mâine de la ora 12:30 în Copou
Etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, la Oradea, când are loc meciul dintre FC Bihor și FC Bacău.
În aceeași etapă, Politehnica Iași va juca mâine, de la ora 12:30, în Copou, cu buzoienii de la Metalul. Iată programul complet al unei runde întinsă pe o durată de cinci zile.
Vineri, ora 17:00
FC Bihor – FC Bacău
Sâmbătă, ora 11:00
CS Tunari – CS Afumați
Concordia Chiajna – CSM Slatina
CS Dinamo București – FC Voluntari
CSM Reșița – Gloria Bistrița
Sepsi Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung-Muscel
Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița
CSC Șelimbăr – Olimpia Satu Mare
Sâmbătă, ora 12:30
Politehnica Iași – Metalul Buzău
Duminică, ora 11:00
ASA Târgu Mureș – Ceahlăul Piatra Neamț
Marți, ora 19:00
Chindia Târgoviște – Steaua București.
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:
- Citește și: FOTBAL Obiectiv ferm la Poli: victorii acasă cu Metalul Buzău și CS Tunari. Altfel, Tony ar putea să-și facă bagajele
Publicitate și alte recomandări video