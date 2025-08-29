MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL O etapă întinsă pe patru zile. Politehnica joacă mâine, în Copou, de la ora 11. Meciul, în direct pe frf.tv

De Ovidiu MINEA
vineri, 29 august 2025, 18:38
2 MIN
Etapa a V-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Șase dintre acestea încep simultan, la ora 11.00

Aceste șase meciuri sunt: Politehnica Iași – CSM Slatina, CS Afumați – Metalul Buzău, CS Tunari – FC Voluntari, Concordia Chiajna – Gloria Bistrița, CSM Reșița – Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș – AFC Câmpulung Muscel, încep la ora 11:00.

Meciul din Copou va fi transmis pe frf.tv.

Citește și: FOTBAL Poli își pansează rapid rănile după eșecul cu Petrolul. Va bate mâine pe Slatina? Meci în Copou

O jumătate de oră mai târziu va avea startul duelul dintre FC Bihor și Steaua București, iar de la ora 14:00 se dispută jocul Sepsi Sfântu Gheorghe – Olimpia Satu Mare.

Duminică sunt programate două partide: Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr (ora 11:00) și CS Dinamo București – FC Bacău (ora 11:30).

Runda se încheie marți, după confruntarea dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița, care va începe la ora 19:30.

După patru etape, clasamentul Ligii a II-a arată astfel:

1. AFC ASA Tg.Mureş 4 3 1 0 10-3 7 10
2. Steaua Bucureşti 4 3 1 0 9-3 6 10
3. ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 4 3 1 0 4-0 4 10
4. SC FC Voluntari SA 4 3 1 0 4-1 3 10
5. CSM Reşiţa 4 3 0 1 13-4 9 9
6. FC Bihor Oradea 4 3 0 1 9-5 4 9
7. CS Concordia Chiajna 4 2 1 1 12-5 7 7
8. AFC Chindia Târgovişte 4 2 1 1 8-5 3 7
9. ACSM Politehnica Iaşi 4 2 1 1 5-2 3 7
10. CS Afumaţi 4 2 1 1 6-4 2 7
11. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 4 2 1 1 5-9 -4 7
12. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 4 1 2 1 3-3 0 5
13. ACS FC Bacău 4 1 1 2 6-7 -1 4
14. AFC Metalul Buzău 4 1 1 2 4-5 -1 4
15. CS Dinamo Bucureşti 4 1 1 2 4-7 -3 4
16. CSC Dumbrăviţa 4 1 0 3 7-10 -3 3
17. Clubul Sportiv Gloria Bistrița 4 0 3 1 3-6 -3 3
18. AFC Câmpulung – Muscel 2022 4 1 0 3 4-13 -9 3
19. CS Tunari 4 0 2 2 5-8 -3 2
20. CSM Slatina 4 0 1 3 2-6 -4 1
21. CSC 1599 Şelimbăr 4 0 0 4 2-9 -7 0
22. CSM Olimpia Satu Mare 4 0 0 4 4-14 -10 0
