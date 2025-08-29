FOTBAL O etapă întinsă pe patru zile. Politehnica joacă mâine, în Copou, de la ora 11. Meciul, în direct pe frf.tv

Etapa a V-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Șase dintre acestea încep simultan, la ora 11.00

Aceste șase meciuri sunt: Politehnica Iași – CSM Slatina, CS Afumați – Metalul Buzău, CS Tunari – FC Voluntari, Concordia Chiajna – Gloria Bistrița, CSM Reșița – Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș – AFC Câmpulung Muscel, încep la ora 11:00.

Meciul din Copou va fi transmis pe frf.tv.

O jumătate de oră mai târziu va avea startul duelul dintre FC Bihor și Steaua București, iar de la ora 14:00 se dispută jocul Sepsi Sfântu Gheorghe – Olimpia Satu Mare.

Duminică sunt programate două partide: Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr (ora 11:00) și CS Dinamo București – FC Bacău (ora 11:30).

Runda se încheie marți, după confruntarea dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița, care va începe la ora 19:30.

După patru etape, clasamentul Ligii a II-a arată astfel:

