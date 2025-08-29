FOTBAL O etapă întinsă pe patru zile. Politehnica joacă mâine, în Copou, de la ora 11. Meciul, în direct pe frf.tv
Etapa a V-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Șase dintre acestea încep simultan, la ora 11.00
Aceste șase meciuri sunt: Politehnica Iași – CSM Slatina, CS Afumați – Metalul Buzău, CS Tunari – FC Voluntari, Concordia Chiajna – Gloria Bistrița, CSM Reșița – Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș – AFC Câmpulung Muscel, încep la ora 11:00.
Meciul din Copou va fi transmis pe frf.tv.
Citește și: FOTBAL Poli își pansează rapid rănile după eșecul cu Petrolul. Va bate mâine pe Slatina? Meci în Copou
O jumătate de oră mai târziu va avea startul duelul dintre FC Bihor și Steaua București, iar de la ora 14:00 se dispută jocul Sepsi Sfântu Gheorghe – Olimpia Satu Mare.
Duminică sunt programate două partide: Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr (ora 11:00) și CS Dinamo București – FC Bacău (ora 11:30).
Runda se încheie marți, după confruntarea dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița, care va începe la ora 19:30.
După patru etape, clasamentul Ligii a II-a arată astfel:
|1.
|AFC ASA Tg.Mureş
|4
|3
|1
|0
|10-3
|7
|10
|2.
|Steaua Bucureşti
|4
|3
|1
|0
|9-3
|6
|10
|3.
|ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
|4
|3
|1
|0
|4-0
|4
|10
|4.
|SC FC Voluntari SA
|4
|3
|1
|0
|4-1
|3
|10
|5.
|CSM Reşiţa
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|9
|6.
|FC Bihor Oradea
|4
|3
|0
|1
|9-5
|4
|9
|7.
|CS Concordia Chiajna
|4
|2
|1
|1
|12-5
|7
|7
|8.
|AFC Chindia Târgovişte
|4
|2
|1
|1
|8-5
|3
|7
|9.
|ACSM Politehnica Iaşi
|4
|2
|1
|1
|5-2
|3
|7
|10.
|CS Afumaţi
|4
|2
|1
|1
|6-4
|2
|7
|11.
|ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|4
|2
|1
|1
|5-9
|-4
|7
|12.
|ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
|4
|1
|2
|1
|3-3
|0
|5
|13.
|ACS FC Bacău
|4
|1
|1
|2
|6-7
|-1
|4
|14.
|AFC Metalul Buzău
|4
|1
|1
|2
|4-5
|-1
|4
|15.
|CS Dinamo Bucureşti
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|16.
|CSC Dumbrăviţa
|4
|1
|0
|3
|7-10
|-3
|3
|17.
|Clubul Sportiv Gloria Bistrița
|4
|0
|3
|1
|3-6
|-3
|3
|18.
|AFC Câmpulung – Muscel 2022
|4
|1
|0
|3
|4-13
|-9
|3
|19.
|CS Tunari
|4
|0
|2
|2
|5-8
|-3
|2
|20.
|CSM Slatina
|4
|0
|1
|3
|2-6
|-4
|1
|21.
|CSC 1599 Şelimbăr
|4
|0
|0
|4
|2-9
|-7
|0
|22.
|CSM Olimpia Satu Mare
|4
|0
|0
|4
|4-14
|-10
|0
