FOTBAL O ultimă etapă cu flăcări în subsol. Calcule: pe ce loc va încheia ACSM Politehnica Iași sezonul regulat?

Începând de vineri și până lunea viitoare vor avea loc meciurile din ultima etapă a primei părți a campionatului, care se vor derula după următorul program.

Cum se joacă în ultima rundă

Vineri

Oțelul Galați – ACSM Politehnica Iași (ora 17:00). Farul Constanța – Universitatea Cluj-Napoca (ora 20:00).

Sâmbătă

Petrolul Ploiești – Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 18:00). FC Hermannstadt – Rapid București (ora 20:30).

Duminică

CFR Cluj-Napoca – Gloria Buzău (ora 15:00). FCSB – Universitatea Craiova (ora 20:00).

Luni

FC Botoșani – Unirea Slobozia (ora 17:00). UTA – Dinamo București (ora 20:00).

Cum arată clasamentul

Ținând cont de configurația clasamentului, calculele Politehnicii sunt simple. Iașul nu poate să-și propună decât să încheie prima parte a sezonului pe un loc de baraj. Pentru aceasta, trupa antrenată de Vasile Miriuță trebuie să nu piardă la Galați sau, în eventualitatea unui eșec al ieșenilor pe malurile Dunării, Slobozia să nu câștige la Botoșani.

Miză mare în ultima etapă

Pentru ACSM Politehnica, disputa de la Galați, de vineri, are însă o miză uriașă. Dacă învinge sau obține o remiză, Iașul va intra în play-out cu șanse importante de a se bate pentru a evita direct retrogradarea. Asta pentru că, după înjumătățirea punctelor, distanța față de Oțelul, prima echipă care are acum asigurată salvarea directă, va fi de zero (dacă Poli câștigă) sau două puncte, în cazul unei remize.

Cu ochii după Farul și UTA

Totodată, cu o victorie, Iașul ar ține pasul cu FC Botoșani, chiar dacă echipa din nordul Moldovei trece de Slobozia, și ar rămâne și foarte aproape de alte echipe din play-out, indiferent de ce vor face astea. Este vorba, în primul rând, de Farul și UTA, care, la ora actuală, ținând cont de înjumătățirea punctelor, au doar trei puncte avans față de Iași. Dobrogenii și arădenii vor avea însă avantaj la finalul sezonului în caz de egalitate pentru că, după rotunjirea punctelor, primul criteriu de departajare este zestrea acumulată în sezonul regulat. Dacă însă cele două se împiedică în ultima etapă, mai ales că au meciuri grele, cu U Cluj, respectiv Dinamo, Iașul le poate depăși apoi într-o singură rundă din play-out!

Și Hermannstadt și Petrolul pot fi luate în vizor

Înjumătățirea punctelor acumulate în prima parte a sezonului complică și situațiile unor cluburi care s-au luptat pentru play-off, FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești. Dacă sibienii pierd cu Rapid, iar Petrolul nu trece de Sepsi, cele două echipe vor mai avea doar trei lungimi în fața Iașului, în ipoteza în care ieșenii bat la Galați.

CITESTE SI: ANALIZĂ Cheile victoriei cu Petrolul. Cu ce unelte a spart Poli duminică gheața acumulată timp de patru luni?

Singura echipă pe care ACSM Politehnica are șanse infime să o ajungă în play-out rămâne astfel Sepsi Sfântu Gheorghe.

Trăgând linie, Liga I de fotbal a ajuns deja la punctul de fierbere, chiar dacă faza a doua a campionatului va începe săptămâna viitoare.

Publicitate și alte recomandări video