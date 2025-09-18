FOTBAL Obiectiv ferm la Poli: victorii acasă cu Metalul Buzău și CS Tunari. Altfel, Tony ar putea să-și facă bagajele

Politehnica Iași încearcă să strângă rândurile după startul prost de sezon în care, în ciuda programului favorabil, a adunat doar opt puncte din șase meciuri. Astfel, Poli a ajuns pe locul XIII al clasamentului Ligii a II-a de fotbal, cu -1 în clasamentul adevărului.

Ieri, turbulențele de după eșecul neașteptat de sâmbătă, de la Afumați, în care echipa a jucat foarte slab, la fel ca în duelul precedent, cu Slatina, din Copou, în care a apărut o remiză chinuită, s-au liniștit. Antrenorul Anthony „Tony” Da Silva și unul dintre oamenii de bază ai echipei, mijlocașul Darius Ghindovean au avut discursuri optimiste într-o conferință de presă în care au fost date asigurări că Iașul nu va mai irosi un nou culoar excelent. Acesta cuprinde partide în Copou cu două echipe accesibile, care au ca țintă menținerea în eșalonul secund, Metalul Buzău și CS Tunari, pe care Iașul e obligat să le învingă.

Dacă Politehnica nu va trece de ambele grupări amintite, în calcule apare și înlocuirea antrenorului, mai ales că obiectivul ferm al echipei este promovarea. Ținta a fost stabilită de mult timp, imediat după ce Consiliul Local Iași a aprobat o susținere financiară consistentă trupei din Copou, 1,8 milioane de euro pentru ultima jumătate a anului 2025. De altfel, și persoana care dă ultima semnătură pentru virarea banilor, primarul Iașului, Mihai Chirica, a spus clar că e de acord cu alocarea consistentului buget amintit doar în condițiile revenirii în Liga I în vara viitoare.

Partida cu Metalul Buzău are loc sâmbătă, de la ora 12:30, în timp ce duelul cu formația din Tunari nu a fost programat exact.

Publicitate și alte recomandări video