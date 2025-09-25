FOTBAL Optimism maxim la Politehnica Iași înaintea meciului de poimâine, cu modesta grupare CS Tunari

Tehnicianul a făcut o paralelă între succesul norocos, chinuit, de etapa trecută, 2-1 cu Metalul Buzău, și partida din runda care urmează, de sâmbătă, în care Iașul se va confrunta cu gruparea CS Tunari.

Lot bun, competitiv

„A fost o săptămână bună, după o victorie muncită, grea, care a atras un pic de liniște și pozitivitate. Ieri am făcut un antrenament foarte bun cu FC Botoșani, echipa cu cel mai bun atac din Liga I. Singurul lucru negativ de ieri a fost accidentarea lui Ofori, care nu va fi sâmbătă, alături de Jipa, Istratie, Denis Ciobanu, care nu e refăcut sută la sută, și Iancu, care are niște probleme personale. Conducerea a făcut eforturi să aducă doi jucători cu experiență în Liga I, care știu limba, cultura, campionatul românesc, Alceus și Cestor, care ne aduc mai multă maturitate, experiență. Sunt însă jucători fără meciuri de patru-cinci luni, cu care trebuie să mergem pas cu pas, să nu se accidenteze, să se omogenizeze cu ceilalți colegi” a spus tehnicianul, care a adăugat: „Acum avem un lot bun, competitiv. Suntem pozitivi, jucăm acasă, alături de suporterii noștri, cu care am avut o întâlnire și mi-au spus că sunt alături de noi. Întâlnim o echipă experimentată, cu carieră frumoasă în România, care a schimbat antrenorul. În patru-cinci zile nu au însă cum să schimbe foarte mult din punct de vedere tactic. Noi știm caracteristicile fiecărui jucător de acolo”.

Într-o zi bună, Poli trebuie să bată cu 4 sau 5 la 0

Tony a mai precizat: „Într-o zi bună, vreau că câștig cu 4 sau 5 la zero, într-o zi proastă vreau să câștig cu 1-0. Eu sunt foarte pozitiv, foarte încrezător. Acum, trebuie să scoatem greșelile individuale. La lotul actual, valoros, cu experiență, cine greșește rămâne afară și joacă cine nu greșește”.

Vidakovic și-a prezentat punctul de vedere legat de meciul de poimâine și de impactul cu Iașul: „Nu va fi un meci ușor, dar jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. Trebuie doar să facem ce am făcut la antrenamente și nu vom avea probleme. Sper să câștigăm acest meci. Nu e ușor, au venit mulți jucători în ultimele luni, eu am venit acum zece zile, dar muncim zi de zi, e din ce în ce mai bine. Cât de curând vom fi sută la sută. Băieții m-au primit foarte bine, mă simt foarte bine, e un grup foarte bun, orașul e frumos. Am nevoie de timp, nu am mai jucat de trei-patru luni, însă încerc să dau ce e mai bun”.

Partida Poli – CS Tunari, de sâmbătă, care va avea loc pe stadionul „Emil Alexandrescu”, va începe la ora 11:00.

