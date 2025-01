FOTBAL: Pas cu stângul în 2025. Se putea mai mult! Poli a pierdut primul meci oficial al anului, după o partidă decisă de un penalty dat gazdelor extrem de ușor/VIDEO

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Ignat, Borza – Grameni (61 Emmers), Hromada, Christensen (75 Gojkovic) – Micovschi (61 Al. Dobre), Burmaz (75 N Jie), Petrila (90+3 R. Pop).

Antrenor: Marius Șumudică.

Poli: J. Fernandez – G. Soares, Samayoa, C. Silva, Ispas – Gouet (86 Ștefanovici), Marchioni – V. Gheorghe, Roman, Gheorghiță – Tailson (90 M. Tănasă).

Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonașe galbene: Ignat (74), Petrila (90+1) – V. Gheorghe (16), Samayoa (37), G. Soares (48).

Arbitri: Iulian Călin; Valentin Avram, Cosmin Bojan.

1-0, min. 20: Petrila, cu un șut de la nouă metri, poziție centrală;

1-1, min. 35: Tailson, de la 11 metri, cu stângul, după o pasă de pe dreapta a lui G. Soares;

2-1, min, 40: Petrila, dintr-un penalty acordat ușor, în urma unui duel Samayoa – Ignat;

Presată puternic de clasament (Iașul avea doar trei puncte avans față de un loc direct retrogradant), cu gândul la rezultatele pozitive obținute în prima rundă oficială din 2025 de multe echipe din beciul Ligii I, așa cum au fost „amărâtele” Slobozia (victorie cu Sepsi), Hermanstadt (remiză la FCSB) ori Botoșani (egal cu CFR Cluj), Politehnica a anunțat că poate produce o surpriză duminică seară, în Giulești. Asta chiar dacă gazdele aveau un statut net superior, din toate punctele de vedere: financiar, valoare a lotului, tradiție. obiective etc.

Probleme majore în ambele tabere

Conturul partidei conținea și numeroase probleme de efectiv, venite din ambele tabere. Gazdele nu au contat deloc pe Boupendza, intrat în conflict cu Rapid și, în start, pe N Jie, care nu s-a antrenat alături de coechipieri în cantonamentul de iarnă, din Dubai, după ce nu a avut viză de intrare în țara amintită. La oaspeți, necazurile erau și mai consistente: achizițiile iernii, S. Camara, Joao Paulino, Adăscăliței și Creț, nu au putut fi înregimentate, deoarece Poli nu a reușit să deblocheze transferurile, înghețate din noiembrie 2024, Bordeianu a fost suspendat, iar Teixeira – accidentat.

Jumătate de oră a gazdelor, șase minute de foc ale Politehnicii

Împinsă de la spate și de cei peste 7.000 de spectatori, Rapid a controlat prima jumătate a actului întâi. Fernandez nu a avut însă probleme la șuturile slabe trimise de Petrila (11), Onea (17) și Christensen (19), însă a înclinat steagul în minutul 20, în fața lui Petrila.

Poli s-a trezit apoi brusc, arătând câteva minute că își dorește să joace și din vară în Liga I. Gheorghiță a lovit bara în minutul 30, după o deviere a lui Aioani, V. Gheorghe a trimis puțin pe lângă poartă, din lateral dreapta, peste două minute, iar Tailson a egalat în minutul 35.

Un penalty dat foarte ușor

Elanul oaspeților a fost temperat rapid de Iulian Călin, care a acordat foarte ușor un penalty în minutul 37, arbitrii din camera VAR, Iulian Dima și Adrian Cojocaru, neintervenind. Petrila a transformat și a scris un 2-1 la pauză care a cadrat cu statistica: 68-32 la sută la posesie, 15-4 la șuturi, 6-2 la încercări pe poartă, 6-0 la cornere.

Un act secund în care se putea mai mult

După odihnă, meciul a fost mult mai echilibrat, statistica fiind echilibrată la mai toate capitolele: posesie (în jur de 50%), șuturi pe poartă (1-1), cornere (4-4). Poli, care a avut mai multe șuturi (10-6), nu a fost însă în stare să egaleze, deși gazdele au avut o prestație modestă, oaspeții gestionând modest multe momente favorabile.

Astfel, la finele unui act în care nu a apărut vreo ocazie notabilă, poate cu excepția încercărilor blocat ale lui Tailson (52) ori V. Gheorghe, din prelungiri, Iași a pierdut un joc din care, după aspectul actului doi, putea obține mai mult.

A tras Săndoi de timp!? Gheorghiță s-a luat de arbitri!

Lovitura de start simbolică a meciului a fost dată de fostul atacant al giuleștenilor, Sabin Ilie.

Căpitanul gazdelor, Răzvan Onea, a ajuns la Rapid de la Poli, în ianuarie 2022.

În condițiile în care achizițiile iernii ale oaspeților, S. Camara, J. Paulino, Adăscăliței și Creț, nu au putut fi utilizate, Iașul a avut doar nouă rezerve, deși avea dreptul la 12. Soluțiile de pe bancă ale lui Săndoi au fost subțiri și valoric, pe bancă stând doi portari, Ailenei și Niga, doi fundași, Atanaskoski și F. Ilie, ultimul cu multe probleme în această iarnă, și alți patru jucători sub 23 de ani: trei fundași, Ștefanovici, M. Tănasă, Umar, și un mijlocaș, D. Ciobanu. Dintre toate rezervele oaspeților, doar Ștefanovici și M. Tănasă au jucat, aceștia fiind introduși în ultimele minute.

După meci, Gheorghiță, care e crescut în Giulești, a arătat un picior plin de sânge, după o intrare a lui Ignat, care a primit „galben”, și a reclamat faptul că penaltiul gazdelor a fost acordat foarte ușor.

Declarațiile tehnicienilor

Marius Șumudică: „Când ai atâtea situații de a marca și nu marchezi, trăiești cu atâtea emoții… Ăsta e Rapidul! Am avut o sumedenie de ocazii, trebuia să tratăm cu mai mare atenție faza ofensivă. Puteam sa tranșăm mai repede jocul, pe care l-am dominat, am avut 66 la sută la posesie, peste 20 de șuturi. Trebuia să fim mai clari, altă echipa te penaliza. Când am intrat în cabină, era o atmosferă de înmormântare, le-am zis că nu știu să se bucure”.

Emil Săndoi: „N-am arătat rău azi, chiar dacă a fost un plus pentru Rapid. Am început timid, temători, cu frică, probabil a contat și atmosfera din Giulești, și faptul că am jucat un singur amical în această iarnă, apoi ne-am revenit. Din păcate, am făcut iarăși cadouri la golurile primite. Gheorghiță mi-a spus că am avut penalty. Jucătorul nu mă minte, însă cum VAR nu a intervenit, cred că a fost o fază la limită. Din păcate, nu am avut soluții în față, sper să se rezolve transferurile”.

