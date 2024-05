FOTBAL Poli bifează primele două transferuri ale verii. Iașul umblă la buzunar pentru achiziții

Născut la Iași pe 20 februarie 2002, Ștefanovici, care mai fusese împrumutat gratuit în Copou și în stagiunea 2022-2023 (a bifat 15 meciuri în tricoul Iașului în Liga a II-a), a fost format la Sporting Juniorul Vaslui, clubul lui Cracea, și a mai evoluat sub formă de împrumut la Petrolul Ploiești, în sezonul 2019-2020. Jucătorul de picior stâng, la bază fundaș stânga, dar folosit aripă dreaptă pe finalul acestui sezon, a bifat 30 de apariții în Liga I și a marcat un gol. Fost internațional de juniori, Ștefanovici este component al naționalei de tineret. El are avantajul faptului că va îndeplini și în campionatul 2024-2025 regula obligativității folosirii unui jucător eligibil pentru naționala de tineret, așa numita regulă under 21, dacă aceasta va fi menținută și în sezonul viitor.

Născut tot în județul Iași, la Pașcani, pe 30 ianuarie 2001, Ailenei este tot un produs al grupării vasluiene Sporting Juniorul. El a mai fost împrumutat la Foresta Suceava (2019-2020) și Dante Botoșani (2021-2022) și a ajuns în Copou, împrumutat gratuit, la începutul lui 2023. În Liga a II-a, în primăvara lui 2023, a bifat trei meciuri la Poli, iar în stagiunea 2023-2024 a apărat de 17 ori în prima ligă. În ultimul sezon, a primit 21 de goluri și a păstrat poarta intactă în șase partide.

Politehnica lucrează în aceste zile pentru păstrarea altor jucători care au evoluat în Copou în stagiunea recent încheiată și care au ajuns la final de contract. În această situație mai sunt acum portarii Silviu Lung și Toma Niga, stoperii Florin Ilie și Rachid Bouhenna, mijlocașul Mihai Bordeianu și atacanții Sergiu Buș și Adel Bettaieb.

Care jucători au mai rămas

Reamintim, alți trei fotbaliști ajunși la finalul înțelegerilor, fundașul dreapta Mădălin Martac, stoperul Matija Katanec și aripa Kevin Kabran, nu au mai primit oferte de prelungire ale colaborărilor cu Poli. Totodată, cu doi dintre jucătorii care erau sub contract, Hamza Saghiri și Allanzinho, s-a ajuns la acorduri de reziliere, care urmează să fie oficializate.

Dintre jucătorii pe care a contat anul trecut, Poli îi are acum sub contract pe fundașul dreapta Todor Todoroski, stoperul Nicolas Samayoa, fundașul stânga Rareș Ispas, mijlocașii Julian Marchioni, Carlos Jatoba, Cătălin Itu, Alin Roman și atacanții Andrei Gheorghiță și Shayon Harrison.

Luca Mihai așteaptă să vadă dacă CFR Cluj îi va prelungi împrumutul la Poli.