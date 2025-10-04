FOTBAL | Poli contra Andrei Cristea – Bateți la Chiajna și stați în vacanță pe loc de play-off!

Având obiectiv ferm promovarea, Politehnica are astăzi o nouă oportunitate de a urca pe un loc de play-off, poziție în care nu a fost nicio etapă din actualul sezon. Aflată la două puncte de locul VI, Iașul va juca, de la ora 11:00, la Chiajna, pe terenul unei alte grupări care a rulat modest în prima treime a sezonului regulat. Acest lucru a făcut ca ilfovenii să-l demită săptămâna trecută pe Nicolae Dică și să-l instaleze antrenor pe fostul căpitan al Politehnicii, Andrei Cristea. Cristea a debutat cu dreptul pe banca tehnică a Chiajnei, 2-1 la Afumați, acolo unde Poli a jucat modest și a cedat cu 0-2, însă, foarte probabil, mai are nevoie de timp pentru a se adapta cu o trupă pe care a preluat-o de câteva zile.

Și din această cauză, dar și din altele, între care și cea legată de valoarea lotului, Iașul poate spera să scape de umilitorul „-1” din „clasamentul adevărului”. Ierarhia amintită este stabilită în urma diferenței dintre punctele obținute în deplasare și cele pierdute pe teren propriu.

Optimismul oaspeților este alimentat și de faptul că, exceptând jocul dezastruos de la Afumați, Poli a rulat bine în afara Copoului, câștigând la Bacău și remizând cu o altă formație implicată în lupta pentru promovare, FC Voluntari.

Iar dacă mai amintim că la Chiajna au fost multe momente în care profesionismul conducerii a lăsat de dorit, rezultatele fiind, astfel, mult sub așteptări, încrederea etalată de antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Alex Dumitru la conferința de presă dinaintea partidei primește și alt motiv de susținere.

Dacă Poli va reuși să speculeze atuurile sale în fața unei formații care are, totuși, și ea argumentele sale, între care terenul propriu, valoarea unor jucători ori setea de afirmare a antrenorului, aflat la prima experiență în Liga a II-a, se va putea vedea în direct pe frf.tv.

Formațiile probabile

Concordia: Kucher – Dobrescu, I. Pop, Rz. Lazăr, Fabinho, A. Ciuculete, Marong, Carnat, Dar. Grigore, D. Păcuraru, Samake.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni, A. Dumitru – Vidakovic, R. Farcaș – Hrib, Ghindovean, Ștefanovici – Alounga.

Publicitate și alte recomandări video