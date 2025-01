FOTBAL: Poli dispută mâine primul meci oficial al anului în Copou. „Am speranțe legate de jocul de sâmbătă”

Principalul subiect abordat a fost meciul cu FC Hermannstadt, care va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 14:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, în cadrul etapei a XXIII-a a Ligii I de fotbal.

Săndoi a lăudat adversarul, dar e optimist

„Va fi un joc dificil. Din punct de vedere sportiv, Hermannstadt a avut o strategie bună în ultimii ani. A fost o echipă fruntașă, apoarpe de play off, și-a păstrat nucleul de bază și a transferat atunci când a pierdut jucători. E o echipă cu omogenitate deosebită, poate cea mai mare din prima ligă, atât la nivel de lot, cât și la primul 11. Totuși, eu am speranțe legate de jocul de sâmbătă” a spus tehnicianul, care a explicat pe ce își bazează optimismul: „Evoluțiile noastre cu Rapid și în amicalul cu Craiova au fost bune, îmi dau speranțe pentru viitor. Suntem pe un trend ascendent, sper să-l păstrăm în continuare”.

Apel la public, regrete după eșecul cu Rapid

Șeful băncii tehnice ieșene a făcut un apel și la fanii Politehnicii – „Va fi mare nevoie ca publicul spectator să ne încurajeze sâmbătă. De fiecare dată când spectatorii au fost alături de noi, am avut evoluții bune” – și și-a exprimat regretul că echipa sa a pierdut luni, pe terenul Rapidului, 1-2 în primul meci oficial al anului: „Cred că am lăsat o impresie bună în Giulești. Din păcate, rezultatul nu ne-a avantajat, deși am avut oportunitățile noastre, ocazii clare de gol. Mult mai corect era ca rezultatul să fie egal. Nu am ce reproșa jucătorilor din punct de vedere al atitudinii. Poate am avut și neșansă. Sper să avem puțin mai mult noroc pe viitor”.

„Vrem să câștigăm pentru fani!”

Claudio Silva a avut și el un discurs optimist: „E primul meci oficial acasă din acest an, vrem să câștigăm pentru fanii ieșeni. Va fi un meci dificil, la fel ca toate din acest campionat. Cu Rapid am pierdut, dar cred că am lăsat o bună impresie. Suntem pozitivi, vrem un rezultat pozitiv” a spus stoperul portughez. Titular cu Rapid, acesta s-a referit și la cum a gestionat perioada din sezonul de toamnă în care a fost scos de pe lista A: „Ca orice profesionist am continuat să muncesc și când nu am mai făcut parte din lot. Voi munci în continuare pentru a primi șanse. Antrenorul mi-a dat șansă cu Rapid, vreau să-i dau un răspuns bun și să joc bine”.

Laude pentru Claudio Silva

Săndoi l-a lăudat pe fotbalistul care l-a însoțit la conferință: „Mă bucur pentru Claudio. Cu Rapid, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, poate cel mai bun. Și-a câștigat un loc în primul 11 pentru partida următoare, de el depinde dacă va rămâne așa. Îmi doresc ca toți jucătorii care primesc o șansă, să profite din plin de șansa respectivă, să îmbrace tricoul de titular și să nu-l mai dea jos”.

Săndoi a mai spus că nu a luat vreo decizie legată de cei doi jucători testați în amicalul de miercuri, cu Gloria Ultra Dorohoi, Brian Oddei și Mursal Banse, care vor mai fi monitorizați.

Un singur accidentat la Poli

În disputa de sâmbătă, Săndoi va avea o singură problemă de lot, Goncalo Teixeira, care este în recuperare după accidentarea suferită în această iarnă. În schimb, față de meciul cu Rapid, va reveni căpitanul echipei, Mihai Bordeianu, care a fost suspendat în Giulești, antrenorul lăudând comportamentul ultimului.

Referitor la jucătorii transferați în această iarnă, fundașii laterali Creț (Sănătatea Cluj) și Adăscăliței (Oțelul Galați) și atacanții Sekou Camara (Unirea Slobozia) și Joao Paulino (Zimbru Chișinău), Săndoi a spus că nu știe dacă se va putea baza pe ei.

Românii aduși în iarnă vor putea juca sâmbătă

Șefii Politehnicii au dat asigurări că Adăscăliței și Creț vor putea fi utilizați sâmbătă, speranțe de oficializare a transferului fiind legate și de Camara. Conform oficialilor ieșeni, Joao Paulino va fi înregimentat săptămâna viitoare, la fel ca Boubacar Diallo, care ieri a dat teste medicale.

Reamintim, Poli a scăpat abia miercuri seara de interdicția de a face transferuri, interdicție dictată de FIFA în noiembrie 2024. Informația a fost prezentată joi, în exclusivitate, de Ziarul de Iași.

Programul etapei a XXIII-a

Iată programul celorlalte meciuri din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal.

Vineri

Gloria Buzău – Unirea Slobozia (ora 17:00); Dinamo București – Universitatea Cluj-Napoca (ora 20:00).

Sâmbătă

Rapid București – Universitatea Craiova (ora 20:00).

Duminică

Sepsi Sfântu Gheorghe – Oțelul Galați (ora 17:00); UTA – FCSB (ora 20:00).

Luni

Petrolul Ploiești – FC Botoșani (ora 17:00). CFR Cluj-Napoca – Farul Constanța (ora 20:00).

CLASAMENT:

