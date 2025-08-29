FOTBAL Poli își pansează rapid rănile după eșecul cu Petrolul. Va bate mâine pe Slatina? Meci în Copou

Eliminată miercuri din Cupa României la fotbal după ce a cedat în Copou după prelungiri, 1-2 în duelul cu Petrolul Ploiești, Politehnica Iași a început de joi să pregătească meciul cu echipa CSM Slatina, din etapa a V-a a Ligii a II-a de fotbal.

Poli și-a prezentat gândurile legate de disputa cu oltenii imediat după jocul cu Petrolul.

Tony: „O înfrângere dureroasă”

„Venim după o înfrângere dureroasă din punct de vedere emoțional pentru băieți. Important e ca în aceste zile să ne recuperăm din punct de vedere fizic și psihic echipa. Cred că băieții trebuie să fie mândri de ce au făcut în ultimul meci, cu Petrolul, și să mergem pe același drum. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu cu Slatina. Noi avem ambițiile noastre, suntem foarte încrezători. O să suferim, normal, ca la fiecare meci din Liga a II-a, unde nu sunt meciuri ușoare, dar mergem cu voința noastră, cu pozitivitate, pentru că lucrurile făcute până acum au fost bine făcute” a spus antrenorul principal al Politehnicii, Anthony „Tony” Da Silva, care a adăugat: „În fiecare zi îi trag pe băieți de urechi la antrenamente, pentru că mie îmi place ca ei să aibă mentalitate de învingător în fiecare moment, la fiecare minge, fiecare duel, fiecare metru. De asta sunt un pic mai dur cu ei, deși în general sunt foarte bucuros cu ei. Așteptăm să vedem dacă-i recuperăm pe Istratie și Ruben, care s-au accidentat cu Petrolul, pentru meciul de sâmbătă, când vor apărea și jucători proaspeți, pe care noi i-am odihnit miercuri. Vom fi o echipă puternică, cu voință de a câștiga”.

Durerile de cap ale lui Tony

Tehnicianul portughez s-a referit și la adversari:

„Va fi un meci greu, echilibrat. Îl apreciez foarte mult pe antrenorul Slatinei, Claudiu Niculescu, care a lucrat pe aici și va veni cu voință de a câștiga, mai ales că în campionat ei nu stau prea bine, au nevoie de puncte. Când eram jucător, eu fundaș, el – atacant, îmi dădea niște dureri de cap… Ei vin cu moral bun, pentru că au câștigat în Cupă. Dar și noi suntem cu moral sus, pentru că munca făcută de băieți e foarte pozitivă, au arătat că au calitate și în meciul cu Petrolul, o echipă de Liga I”.

Despre meciul cu Slatina a vorbit și căpitanul echipei ieșene, Ștefan Ștefanovici:

„Întâlnim un adversar dificil. E foarte important că jucăm acasă, mereu ne-a plăcut să jucăm acasă. Cu siguranță ne dorim victoria. Avem puține zile la dispoziție pentru refacere, dar sunt sigur că până la ora meciului vom fi pregătiți. Mă bucur că fanii ne-au susținut și după eșecul cu Petrolul și ne-au transmis să fim tari pentru meciul de sâmbătă. Ne-au încurajat până în ultimul minut cu Petrolul și ne-au felicitat, sper să vin în număr cât mai mare și sâmbătă și să ne împingă iar de la spate”.

Partida de mâine dintre Politehnica și CSM Slatina va avea loc pe stadionul „Emil Alexandrescu”, de la ora 11:00.

