SPORT

FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți

De Ovidiu MINEA
vineri, 26 septembrie 2025, 03:15
Etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Două dintre acestea vor putea fi vizionate în direct.

Între acestea nu se numără și meciul de pe stadionul „Emil Alexandrescu” dintre Politehnica Iași și CS Tunari. Astfel, cei care vor să vadă dacă Poli iese din pasa neagră în care se află și trece de o grupare modestă trebuie să vină în Copou.

Dar iată programul complet al unei runde care cuprinde cinci meciuri transmise în direct.

Sâmbătă, ora 11:00

Politehnica Iași – CS Tunari

FC Voluntari – CSM Reșița (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

AFC Câmpulung Muscel – Corvinul Hunedoara (în direct pe frf.tv)

Metalul Buzău – Olimpia Satu Mare

CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr

Gloria Bistrița – FC Bihor

CSM Slatina – CS Dinamo București

CS Afumați – Concordia Chiajna

Sâmbătă, ora 13:00

FC Bacău – ASA Târgu Mureș (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, ora 12:30

Ceahlăul Piatra Neamț – Chindia Târgoviște (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, ora 17:00

Steaua București – Sepsi Sfântu Gheorghe (Digi Sport 1, Prima Sport 1).

După șapte etape, clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel.

 

