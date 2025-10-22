MICA PUBLICITATE
SPORT

FOTBAL Poli nu se va antrena cu două zile înainte de meciul de la Reșița. Un suspendat și un jucător cu probleme de natură medicală

De Ovidiu MINEA
miercuri, 22 octombrie 2025, 03:46
Politehnica Iași încearcă în aceste zile să depășească noul rezultat negativ înregistrat în Liga a II-a de fotbal, remiza de vineri, din Copou, 1-1 contra CS Dinamo București, o nou-promovată modestă, care se află pe o poziție ce duce la barajul pentru Liga a III-a.

Soluția pe care Poli o are la îndemână pentru a nu mai pierde un nou tempo important în cursa pentru atingerea obiectivului acestui sezon, promovarea, este obținerea unui succes la Reșița, sâmbătă, în etapa a XI-a. Pentru a atinge ținta propusă, echipa care se află abia pe locul XI al clasamentului eșalonului secund, cu 15 puncte și -3 în clasamentul adevărului a ales să plece din Iași cu două zile înainte de duelul din Caraș Severin.

Tony a decis: Poli nu se antrenează joi

La cererea antrenorului Anthony „Tony” Da Silva, distanța dintre cele două orașe amintite va fi acoperită în totalitate joi, zi în care, surprinzător, echipa nu se va antrena! Și înaintea precedentei deplasări, de la Chiajna, Politehnica a încercat o rețetă inedită, o ieșire în grup la un restaurant tradițional, Casa Bolta Rece, care nu a avut însă efectul scontat, Iașul cedând clar, 0-2 în fața Concordiei.

În condițiile amintite, după ședința de pregătire de azi, din Copou, Poli se va mai antrena în această săptămână doar vineri dimineață, la Reșița. Varianta folosită de regulă înaintea deplasărilor lungi, antrenament în Copou joi dimineață, efectuarea unei halte joi noapte, antrenament vineri și apoi continuarea drumului, nu a fost agreată de Tony.

Un suspendat și un jucător cu probleme de natură medicală

Dacă nu vor apărea elemente neprevăzute, antrenorul ieșenilor, care a scăpat și în această săptămână ca prin urechile acului de concediere, va avea la dispoziție aproape tot lotul de jucători. Excepțiile sunt Drașog Iancu, care acuză iar probleme de natură medicală, și Ricardo Farcaș. Ultimul este suspendat după ce a încasat vineri al patrulea cartonaș galben din acest sezon.

Drept urmare, concurența pentru a prinde unul dintre cele 20 de locuri de pe foaia de joc (la Liga a II-a sunt doar nouă rezerve) rămâne acerbă într-un lot extrem de numeros, care conține 32 de fotbaliști.

Poli va reveni acasă imediat după meciul de la Reșița, următorul joc oficial fiind programat în Copou, în compania FC Bihor Oradea.

