FOTBAL Poli și-a bătut joc de meciul cu un adversar modest și a aruncat pe geam puncte importante

Poli: Ailenei – Todoroski (72 G. Teixeira), F. Ilie, Samayoa, Ispas – Bordeianu – Ștefanovici (72 M. Tănasă), Itu (55 Miskovic), Roman (86 Silva), Tailson (46 V. Gheorghe) – Harrison.

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Buzău: Greab – Ferraresso, Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu – O. Traore (46 A. Stan), Prejmerean (72 Canadija), Ahmatov, Tescan (72 C. Dumitru) – Ișfan (83 S. Pîrvulescu) – Matos (83 Budescu).

Antrenor: Andrei Prepeliță.

Cartonașe galbene: M. Tănasă (89) – Turda (46), Dobrosavlevici (59), Prejmerean (71), Tescan (71), Canadija (90+5).

Arbitri: Iulian Dima; Mircea Grigoriu, Mihăiță Necula.

1-0, min. 29: Roman centrează dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, din lateral stânga, Samayoa nu ajunge la balon, Greab ezită, iar mingea intră în plasă;

1-1, min. 45+12: Prejemerean șutează aiurea din afara careului mare, mingea sare din teren, ajunge la Matos, lăsat complet liber, iar portughezul reia din foarfecă, pe spate, de la 10 metri;

1-2, min. 52: Tescan a șutat modest din lateral stânga, Ailenei a respins greșit, în față, Matos l-a devansat pe Ilie și a înscris din careul mic.

Politehnica a avut sâmbătă un excelent prilej de a lega a doua victorie consecutivă în prima ligă, după succesul obținut pe 19 iulie în fața modestei FC Botoșani. Asta pentru că în Copou a urcat o formație considerată de mulți ca fiind principala candidată la retrogradare, Gloria Buzău, o trupă nou-promovată care și-a plombat modestul lot avut sezonul trecut cu fotbaliști fără ștaif.

Prea încrezătoare că victoria va veni de la sine, Poli a fost în prima repriză departe de jocul incisiv etalat cu Botoșani. Profitând însă de paloarea puternică a oaspeților, care nu au tras vreun șut în timpul regulamentar, Iași a dominat și a deschis scorul, norocos, la prima ocazie a meciului, apărută abia în minutul 29. Politehnica putea să-și urce sacii în căruță înainte de pauză, însă Roman a ratat un penalty în minutul 45+5. Mai mult, la odihnă s-a intrat pe picior de egalitate pentru că Gloria a concretizat primul șut trimis și a egalat în al 12-lea minut de prelungiri, după o fază în care apărarea gazdelor a dormit.

Prepeliță l-a bătut pe Tony

Chiar dacă Poli a avut cifre mai bune în repriza întâi (5-1 la șuturi, 2-1 la încercări pe poartă, 1-1 la cornere), Prepeliță a simțit că poate produce o uriașă surpriză, ținând cont de jocul slab al Iașului. Băgând la pauză un al doilea vârf de meserie, Stan, și trimițându-l pe Ișfan în flancul drept, ambii jucători amintiți ajungând miercuri în Buzău, antrenorul oaspeților a dat vigoare ofensivei. Iar cum Tony nu a avut reacție, efectele au fost rapide. Matos a marcat și în minutul 52, după o gafă mare a lui Ailenei, Samayoa a evitat golul după ce șutul lui Ișfan (57) îl depășise pe portarul gazdelor, iar Matos a irosit în minutul 63 posibilitatea de a semna un hat-trick. Politehnica s-a trezit spre final, când a forțat egalarea, ratată de Teixeira (79), care a trimis pe lângă poartă din poziție excelentă, Miskovic în minutul 90+5 încercând și el să păstreze măcar un punct în Copou.

Astfel, deși la statistică a dominat și repriza a doua (13-9 la șuturi, 2-4 la încercări pe poartă, 6-0 la cornere), Poli a pierdut, după ce și-a bătut joc de meciul cu modestul adversar și, implicit, de puncte importante.

Zece minute de analiză VAR în prima repriză!

Prima repriză a fost prelungită cu 12 minute. Principalul motiv a fost faptul că arbitrii din camera VAR, Cristina Trandafir și Alexandru Filip, au avut mult de lucru la două faze. Prima dată – la golul gazdelor, când s-a analizat mai bine de șase minute dacă reușita trebuie anulată pe motiv de ofsaid. Apoi, în primul minut de prelungire, când Dima nu a văzut în timpul meciului faptul că Todoroski a fost călcat în careu de Ahmatov. Chemat să revadă faza pe ecranul de la marginea terenului, arbitrul a acordat penalty după circa patru minute de la faultul comis de buzoian.

La o altă fază în care Poli a cerut penalty, în minutul 11, când Tailson a fost lovit în genunchi, fără intensitate mare, de un adversar, arbitrii VAR nu au intervenit, brazilianul rămânând cu avertismentul arătat eronat de Dima, care a considerat că brazilianul a simulat.

Chirica, bălăcărit zdravăn în Copou

Pentru prima dată de la începutul sezonului trecut, când au renunțat să susțină echipa ca urmare a faptului că Politehnica a înlocuit sigla de tradiție, ultimul element care făcea legătura cu gruparea înființată în 1945, cu una etichetată a fi total nereușită, ultrașii din Peluza Nord și-au făcut simțită prezența pe stadion. Peste 50 de fani din gruparea amintită l-au înjurat vârtos pe primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care s-a opus inițiativei de preluare de către Primărie a simbolurilor Politehnica 1945, actuala echipă fiind înființată în 2010 prin mutarea Tricolorului Breaza în Copou. După ce scandările au fost preluate și de spectatori de la tribuna B, ultrașii au părăsit stadionul, pe la mijlocul primei reprize. Astfel, în peluza dinspre Bulevardul Copou, dar în alt sector, a rămas doar Brigada Nouă, o galerie nouă, care e departe, numeric și vocal, de grupul vechi, „Băieții veseli”.

Marchioni a ajuns în spital, Fernandez a căzut și el

* Anunțați titulari toată săptămâna, Jesus Fernandez și Marchioni au lipsit de la gazde din motive medicale. Fernandez a răcit puternic, în timp ce Marchioni a fost internat în spital ca urmare a unei hemoragii digestive.

* Rezerve neutilizate la Poli au fost Niga, Atanaskoski, D. Ciobanu, Gheorghiță, L. Mihai și Soares. Adus în această vară, după ce nu a mai jucat din ianuarie, Kamberi nu a fost nici de această dată reținut în lot, albanezul având, conform unor surse, probleme medicale. În afara lotului a rămas și internaționalul camerunez Gouet, care nu a fost legitimat încă deoarece nu i-a ajuns „cartea verde”.

* Utilizat fundaș dreapta, Marian Tănasă, extremă la bază, a debutat la Politehnica. Excesiv de nervos, el a văzut un cartonaș galben.

* În minutul 86, Tony l-a trimis vârf pe Samayoa, Silva luându-i locul ca stoper.

* Simbolic, lovitura de start a partidei a fost dată de Dan Cananău, antrenor la Centrul de Copii și Juniori de la Poli.

Declarațiile tehnicienilor

Tony: „Noi am pierdut, nu Buzău a câștigat. Sunt principalul vinovat. Sunt supărat pentru că nu am știut să gestionăm momentele importante ale meciului. Am intrat bine în meci, am avut răbdare, am dat gol, puteam să facem 2-0. Am luat apoi un gol prea ușor înainte de pauză. Am început bine repriza a doua, dar am luat iar un gol prea ușor. În continuare trebuie să mergem cu hainele de muncă, nu cu alea de costum. Ne mai trebuie un vârf, Harrison, care a lipsit mult de la antrenamente, era mort”.

Andrei Prepeliță: „Un meci început timid de ambele părți, cu două echipe care s-au tatonat. Am făcut un fault care nu trebuia făcut, am primit un gol după o greșeală de marcaj și una a lui Greab. La penalty putea să se termine meciul. Cele două momente ale Iașului au venit din nimic, nu ne-au pus mari probleme. Am avut reacție, am egalat, chiar dacă norocos, iar după ce la pauză am avut un discurs mai dur am controlat a doua repriză, așa cum am făcut și cu Sepsi. Puteam majora scorul, chiar dacă și Iașul a avut câteva șuturi. Am riscat folosind doi dintre cei trei jucători aduși miercuri, avem mulți jucători noi cu probleme fizice”.

