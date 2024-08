FOTBAL Poli vrea să repare pe litoral boacăna de acasă cu Gloria Buzău. Ce spune „Tony” înaintea meciului de mâine cu Farul?

Tony: „Hagi e un monument!”

Deși l-a lăudat pe managerul dobrogenilor, Gică Hagi, Tony a anunțat că echipa sa se duce cu gândul la victorie pe litoral: „Hagi este un monument al României, un monument mondial ca fotbalist. Și ca antrenor a făcut o treabă foarte, foarte bună. Eu mă așteptam să meargă la naționala României. El a ales altceva, poate pentru că treaba lui la Farul nu e terminată și vrea să ajute clubul în continuare. Crește copii, cei mai buni jucători ai României au crescut acolo, are o academie foarte bună. Au câștigat campionatul, joacă mereu în play-off. Noi trebuie să fim umili, uniți, avem nevoie de tupeu. Mergem pozitivi, nu ne temem de nimeni, nici de arbitraj. La fiecare meci noi vrem trei puncte. Dacă nu le putem lua pe toate și obținem doar unul, asta e. Eu vreau tot timpul să câștigăm. De când am venit la Poli, am un singur egal, în rest victorii sau înfrângeri”.

Samayoa: „Va fi o bătălie!”

Tehnicianul portughez a mai spus că starea de spirit a echipei este bună, în ciuda eșecului neașteptat de sâmbăta trecută, suferit acasă în fața modestei Gloria Buzău: „Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână, deși am venit după o înfrângere neașteptată, la capătul unui meci în care nu am gestionat bine momente importante de joc, micile detalii. La câte ocazii am avut, trebuie să avem mai mare eficacitate. Apoi, luăm goluri de copii, sunt erori individuale care costă mult, pe fondul lipsei de concentrare”.

Tony, care i-a mulțumit lui Dumnezeu că Marchioni e în viață, argentinianul urmând a absenta după ce înaintea duelului cu Gloria a suferit o puternică hemoragie digestivă, a mai precizat că la Ovidiu s-ar putea baza pe atacantul Kamberi, transferat în această vară.

La fel ca antrenorul, Samayoa s-a arătat optimist: „Va fi un meci foarte important. Farul e o echipă bună, chiar dacă nu au obținut rezultatele dorite. Au jucători de calitate. Noi avem însă nevoie de puncte, așa că va fi o bătălie. Suntem pregătiți, suntem focusați la meci, vrem măcar un punct dacă nu vom reuși să le luăm pe toate cele trei”.

Imediat după conferință, Politehnica a plecat spre Constanța, revenirea acasă urmând a fi făcută după duelul de sâmbătă.

Iată programul celorlalte meciuri ale etapei a IV-a a Ligii I de fotbal.

Vineri

Oțelul Galați – FC Hermannstadt (ora de start – 19:00). Dinamo București – Gloria Buzău (22:00).

Duminică

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești (19:00). Universitatea Cluj-Napoca – CFR Cluj-Napoca (22:00).

Luni

Unirea Slobozia – UTA (19:00). Rapid București – Sepsi Sfântu Gheorghe (22:00).

Partida FC Botoșani – FCSB a fost amânată.

