FOTBAL Politehnica bubuie de optimism înaintea meciului cu FC Bihor, care are loc vineri. Trei motive care dau încredere echipei din Copou

Revenită în noaptea de sâmbătă spre duminică acasă, de la Reșița, unde sâmbătă s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei locale ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal, Politehnica Iași a început de luni să pregătească meciul cu FC Bihor Oradea, din runda a XII-a a campionatului.

Ieri, Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul său că duelul cu orădenii va avea loc vineri, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Duminică, pe site-ul amintit apărea că partida se va derula sâmbătă, de la ora 11:00.

Poli poate strânge distanța față de promovare

Poli abordează cu moral ridicat duelul cu FC Bihor, din mai multe motive.

În primul rând, victoria de la Reșița, chiar dacă a fost norocoasă și urmare a unui joc cu multe erori, nu a rupt echipa ieșeană și mai mult de zona fruntașă a clasamentului, astfel că obiectivul ferm, promovarea, nu a fost compromis. Poli este acum pe locul X, cu 0 în clasamentul adevărului, la o distanță de șapte puncte față de locul II, ultimul care asigură viza directă pentru Liga I. Iar dacă Iașul bate vineri, până la poziția secundă vor mai fi maximum cinci lungimi. Mai mult, dacă jocul rezultatelor va avantaja Politehnica în etapa a XII-a, gruparea din Copou va ajunge la patru puncte de locul II.

Niciun suspendat, niciun accidentat

Apoi, tot lotul ieșean pe care antrenorul Anthony „Tony” Da Silva s-a bazat în acest sezon este apt de joc. Ricardo Farcaș și-a ispășit la Reșița etapa de suspendare primită din cauza cumulului de cartonașe galbene (acum, în pericol sunt Opriș, Ghindovean și Istratie, fiecare având trei avertismente în stagiunea în curs), iar Dragoș Iancu, despre care antrenorul a spus că a avut probleme psihice, ar trebui să reia astăzi antrenamentele.

Astfel, concurența va fi extrem de ridicată la o echipă care are un lot extrem de numeros, de 32 de jucători. Drept urmare, Tony va trebui să lase în tribune o întreagă echipă (juniorul Dragoș Plămadă, care se antrenează cu seniorii, s-ar putea să iasă din calcule, din motive medicale), între care și mulți jucători rutinați.

Sunt așteptați banii de la Primărie

Nu în ultimul rând, Politehnica are motive de a fi încrezătoare și ca urmare a faptului că problemele financiare ale clubului (sunt două salarii restante) au șanse de a fi rezolvate în această săptămână. Problemele au fost semnalate de Tony săptămâna trecută, când tehnicianul a spus, printre altele, că elevii lui nu au bani pentru micul dejun. Necazurile au apărut din cauza faptului că Primăria Iași nu a virat cele 6,1 milioane lei pe care le-a promis Politehnicii.

Astfel de momente, de impas financiar, au lovit des clubul ieșean în ultimii ani. De pildă, când echipa era în prima ligă, au fost și restanțe salariale de patru luni, unele chiar și în acest an. La acele momente, foștii antrenori ai grupării ieșene au preferat să păstreze discreția pe tema amintită în discursurile publice.

