FOTBAL Politehnica e condamnată să câștige astăzi, în Copou, duelul cu o nou-promovată

Politehnica Iași închide în această seară runda a III-a a eșalonului secund de fotbal al României. De la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Iașul se va confrunta cu Gloria Bistrița.

Poli e mare favorită

Diferența consistentă de statut dintre cele două grupări (retrogradată în vară din Liga I, Poli are ca obiectiv ferm promovarea, în timp ce Bistrița, promovată în acest an din Liga a III-a, se gândește doar la menținerea în Liga a II-a) face ca Iașul să fie mare favorită astăzi. De altfel, gazdele sunt chiar condamnate să câștige, pentru a nu se rupe de plutonul fruntaș al clasamentului, format din trei echipe, Reșița, Oradea și Voluntari, care au maximum de puncte. Reamintim, Politehnica a suferit un eșec la primul meci din acest campionat, 0-1 acasă contra Ceahlăul Piatra Neamț, trupă care a cedat în această rundă cu 0-8 la Chiajna, și și-a mai spălat puțin obrazul la Bacău, unde s-a impus cu 2-1, cu un dram consistent de șansă. Succesul de la Bacău a adus, pe lângă trei puncte, și o stare de spirit mult mai bună în Copou, după cum a anunțat antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, care s-a arătat optimist că echipa sa se va impune azi.

Foarte probabil, la Poli vor debuta azi doi jucători noi, Ghindovean, care a fost adus în vară, însă nu a avut drept de joc până azi, și Gligor, care a fost adus recent de la CFR Cluj.

Bogăție la Bistrița

În ceea ce-i privește pe bistrițeni, aceștia au bifat două remize în acest sezon, 0-0 la Slatina și 1-1 acasă, contra CS Afumați. Oaspeții de azi, care au promovat dramatic, după ce au trecut la loviturile de la 11 metri de Râmnicu Vâlcea, au la dispoziție un buget consistent (se vorbește de aproape 2 milioane de euro) pus la dispoziție de autoritățile locale bistrițene, CL și CJ. Acestea pun pe masa sportului 7,2 milioane de euro, 4 milioane la handbal feminin, care e în topul intern, și circa două milioane la fotbal. Astfel, Gloria a reușit să atragă câțiva jucători cu nume, aflați la apusul carierei, precum Greab sau ex-ieșeanul Llullaku, în lotul oaspeților de azi fiind și alți doi foști fotbaliști ai Politehnicii, Francisc Cristea și Paul Chiorean. Bistrița punctează la capitolul experiență și pe banca tehnică, acolo unde se află Cristi Pustai, care are 500 de meciuri oficiale ca antrenor.

Trăgând linie, pentru a nu avea vreo surpriză neplăcută, Politehnica trebuie să nu subestimeze adversarul.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Elo, Inglada, Ruben Silva – D. Iancu, R. Farcaș, Hrib – Ștefanovici Tiehi, Bruninho.

Gloria: Greab – Bodescu, Ieșeanu, Burdeț, Fărăgău – Cavar – Llullaku, Rafael Tavares, Lehaire, King – Chukwu.

