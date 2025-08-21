FOTBAL Politehnica Iași urcă mâine în avion. Echipa, plină de optimism înaintea meciului cu FC Voluntari

Politehnica Iași va pleca mâine, spre Voluntari, pentru meciul cu echipa locală FC, din etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 13:00, și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1.

Reprezentanții clubului ieșean au dat declarații legate de disputa cu ilfovenii imediat după succesul cu Gloria Bistrița, de marți, 3-0 în Copou. Antrenorul lui Poli, Anthony „Tony” Da Silva, s-a arătat optimist, în ciuda faptului că a avut cuvinte de laudă la adresa adversarilor.

„Voluntari are un antrenor care cunoaște bine Liga a II-a, are 90% din echipă de anul trecut, când a făcut un sezon foarte bun, au un teren bun și condiții foarte bune financiare. Noi trebuie să ne ducem cu foame, să luptăm pentru cele trei puncte. Am analizat echipa lor încă dinaintea meciului cu Bistrița, însă pe mine mă interesează, la fiecare meci, doar echipa mea. Dacă vrem să jucăm la un nivel mai ridicat, trebuie să fim pregătiți să jucăm din trei în trei zile. De aceea, mie nu mi se pare un dezavantaj că noi am jucat ultimul meci marți, iar ei – sâmbătă, astfel că au avut mai multe zile între etape” a spus Tony.

Despre duelul cu FC Voluntari a vorbit și golgeterul echipei, stoperul Inglada. „Va fi un meci dificil, pe care vrem să-l câștigăm. Campionatul e cu multe mingi lungi, cu meciuri de luptă, dar m-am adaptat rapid. Cred că avem o echipă bună pentru a ne califica în play-off și a ataca promovarea. Am preferat să vin în Liga a II-a din România de la o echipă din Conference League deoarece prima ligă din Andorra nu e profesionistă. După meciurile din cupele europene, nivelul e foarte scăzut. Sunt puțini spectatori, interesul e scăzut într-o țară mică, fără tradiție în fotbal. Aici, mă simt profesionist” a spus spaniolul.

Ieșenii vor face deplasarea cu avionul până la București și se vor întoarce acasă cu autocarul, imediat după joc.

Publicitate și alte recomandări video