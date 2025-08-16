FOTBAL Politehnica Iași va conta pe un jucător nou marți, în meciul cu Gloria Bistrița. Iașul va avea patru absențe la partida din Copou

Revenită acasă marți seară de la Bacău, după ce s-a impus cu 2-1 în fața nou-promovatei din urbea lui Bacovia, Politehnica Iași pregătește de joi meciul din runda a III-a a Ligii a II-a de fotbal.

Acesta va avea loc marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, în compania unei alte nou-promovate, Gloria Bistrița.

La disputa cu bistrițenii, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, va avea la dispoziție un jucător pe care nu a putut conta în primele două runde ale sezonului. Este vorba de mijlocașul Darius Dacian Ghindovean, care a fost adus în această vară de la „Craiova lui Mititelu”. Absența lui Ghindovean a fost datorată unei suspendări de o etapă primită după ultima etapă a sezonului trecut. Cum Poli a rezolvat după prima rundă a campionatului transferul fotbalistului care împlinește 24 de ani pe 1 noiembrie, jucătorul trecut prin curtea lui Duisburg și a naționalei de tineret a României și-a ispășit pedeapsa la Bacău și e apt de joc doar acum.

În schimb, ceilalți doi fotbaliști ieșeni care nu au probleme de sănătate, dar care nu au putut fi utilizați în startul sezonului, atacantul Sekou Camara și mijlocașul lateral Kingsley Asante Ofori, vor continua să absenteze. Originari din Guineea, respectiv Ghana, jucătorii amintiți nu au obținut încă viza de muncă pentru România, șefii din Copou sperând ca situațiile lor să se rezolve la începutul lunii viitoare.

Reamintim, Poli va mai avea în acest an, etapă de etapă, alte două absențe, Rareș Ispas și Mohammed Umar, care nu vor putea juca fotbal în 2025 ca urmare a unor intervenții chirurgicale.

Publicitate și alte recomandări video