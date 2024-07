FOTBAL Politehnica mai poate face transferuri doar dacă dă jucători afară. Cum a pierdut Iașul patru poziții pe lista A

Realitatea are însă o nuanță. Importantă. La ora actuală, Poli nu mai poate achiziționa vreun jucător peste 21 de ani decât dacă dă afară pe unul dintre cei care au început sezonul în Copou. Lucru ce ar presupune noi despăgubiri, după cele din sezonoul trecute date lui Celeadnic, Șerban etc.

Cine e pe lista B la Poli?

De ce s-a ajuns în această situație vă explicăm în cele ce urmează.

Fiecare club din Liga I are dreptul să depună la Liga Profesionistă de Fotbal două liste de jucători de pe care să fie aleși fotbaliștii pe care se contează într-un campionat.

Lista B cuprinde jucători sub 21 de ani formați la nivel național și nu este afectată de restricții. La Poli, acum, pe această listă figurează Ștefan Ștefanovici, Andrei Gheorghiță, Luca Mihai, Matei Tănasă, Denis Ciobanu și Vlad Ilie. Reamintim, fiecare club din elită e obligat să folosească minim un jucător sub 21 de ani pe toată durata unei partide de campionat.

Cum trebuie alcătuite loturile echipelor din Liga I

Lista A, care cuprinde fotbaliști peste 21 de ani, este însă plină de restricții. În primul rând, pe această listă pot fi trecuți doar 25 de jucători. Minim patru dintre aceștia trebuie să fie formați de club, iar minim opt la nivel național. Dintre cele maxim 13 locuri rămase pentru străini, maxim patru trebuie să fie pentru cei din țări non UE sau țări cu care România nu are acord privind libera circulație. Unul dintre aceștia poate fi legitimat indiferent de statut, al doilea trebuie să provină de la o țară care a jucat la ultimul Campionat Mondial, iar alți doi trebuie să fi fost convocați de minim trei ori la echipa națională a țării lor în ultimul an.

Niciun jucător format de Poli în lotul Iașului

Politehnica are probleme, grave, la capitolul jucătorilor formați în curtea interioară. Neavând în lot vreun fotbalist peste 21 de ani care să fi fost legitimat trei sezoane în perioada în care a avut vârsta între 12 și 21 de ani, Poli a pierdut toate cele patru poziții de la acest capitol de pe lista A! Lucru foarte grav, ținând cont de faptul că de ani de zile se tot vorbește de revigorarea Centrului de Copii și Juniori, unde se consumă resurse uriașe, de circa jumătate de milion de euro anual, fără niciun rezultat.

Politehnica are doar opt seniori români în lot

În astfel de condiții, Poli se bazează acum doar pe opt români peste 21 de ani, numărul minim acceptat de LPF pe lista A. Aceștia sunt Ionuț Ailenei, Toma Niga, Florin Ilie, Rareș Ispas, Cătălin Itu, Mihai Bordeianu, Alin Roman și Valentin Gheorghe. În cazul în care Iașul nu avea în lot opt jucători formați la nivel național, se pierdeau loc sau locuri și la acest capitol! Tocmai din această cauză, una dintre țintele de transfer ale verii a fost un român, alegerea făcută fiind Vali Gheorghe.

Inflație de străini în Copou

În condițiile în care se stă catastrofal la nivelul jucătorilor formați de club și la limita minimă la nivelul fotbaliștilor formați la nivel național, Politehnica a umplut lista A cu străini, numărul acestora, 13, fiind la limita maximă. Străinii din Copou sunt Jesus Fernandez (Spania), Guilherme Araujo Soares, Claudio Moreira Da Silva, Goncalo Filipe Carmo Teixeira (toți din Portugalia), Todor Todoroski, David Atanaskoski (ambii, Macedonia de Nord), Nicolas Samayoa (Guatemala), Julian Marchioni (Argentina), Samuel Gouet (Camerun), Robert Miskovic (Croația), Tailson (Brazilia), Shayon Harrison (Anglia), Florian Kamberi (Albania).

Trei extracomunitari din 13

Dintre aceștia, doar trei nu îndeplinesc condițiile UE, în condițiile în care Marchioni are și pașaport italian, iar Gouet e asimilat și el ca nefiind non UE. Astfel, extracomunitarii Iașului sunt Tailson, Harrison și Samayoa. Ei au putut fi trecuți pe lista A fără probleme de vreme ce Samayoa este o prezență constantă în naționala Guatemala, iar Tailson și Harrison sunt din țări prezente la ultimele Mondiale. Astfel, unul poate fi încadrat în această categorie, a țărilor de la CM, iar celălalt ocupă locul extracomunitarilor fără restricții.

Concluzii

Ținând cont de tabloul amintit, dacă Politehnica vrea să mai transfere vreun jucător peste 21 de ani, trebuie să scoată de pe lista A un alt fotbalist. Posibila rocadă are nevoie și de alte condiții. Dacă va fi adus un român, se poate renunța la oricine, dar dacă va fi adus un străin, trebuie să fie dat afară tot un străin de pe lista A. În plus, dacă alesul la sosiri va fi extracomunitar, acesta trebuie să aibă minim trei meciuri la națională în ultimul an, singurul „post” rămas liber din categoria non UE.

Publicitate și alte recomandări video