Fotbal: Promotorii Super Ligii vor să ceară UEFA daune de 4,5 miliarde de euro

Avocații clubului Real Madrid și cei ai societății promotoare a Super Ligii europene de fotbal, A22, lucrează deja la plângerea pe care vor să o depună în instanță prin care vor să solicite ‘daune substanțiale’ din partea UEFA, pentru că a împiedicat punerea în aplicare a proiectului acestei competiții, scrie AS, preluat de Agerpres.

Surse consultate de cotidianul sportiv madrilen precizează că suma pe care cele două instituții o vor solicita din partea forului fotbalistic european se va ridica la aproape 4,5 miliarde de euro, ‘o sumă colosală care acoperă prejudiciul cauzat, profiturile pierdute și prejudiciul adus reputației’ lor.

Prin această decizie, atât Real Madrid, cât și A22 își schimbă strategia și trec la ofensivă după ce au avut mai multe întâlniri nereușite pentru a ajunge la un acord care să le permită să respecte hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit în decembrie 2021 că ‘regulile FIFA și UEFA privind autorizarea prealabilă a competițiilor de fotbal intercluburi, cum ar fi Super Liga, încalcă dreptul Uniunii prin abuz de poziție dominantă și prin împiedicarea liberei concurențe pe piață’, adaugă AS.

Detaliile negocierilor purtate în cadrul reuniunilor dintre A22 și UEFA, la care au participat CEO-ul companiei A22, Bernd Reichart, și secretarul general al forului european, Teodoro Teodoridis, alături de reprezentanții echipelor Real Madrid și FC Barcelona, Anas Laghrari, respectiv Fernando Ledesma, care au jucat și ei un rol semnificativ, au fost raportate complet și temeinic.

Atât Florentino Perez, președintele clubului Real Marid, cât și Joan Laporta, conducătorul rivalei FC Barcelona, care în ultimele luni s-a distanțat de poziția Super Ligii și s-a apropiat de cea a EFC (fosta ECA – Asociația Cluburilor Europene, parte a UEFA), au fost la rândul lor pe deplin informați.

Inițial, aceste negocieri au progresat bine în ceea ce privește modelul de televiziune și managementul competiției, dar în cele din urmă au eșuat din cauza lipsei unui acord asupra formatului.

În cele din urmă, atât Real Madrid, cât și A22 au concluzionat că UEFA nu a intenționat niciodată să ajungă la un acord, ci mai degrabă să câștige timp pentru a împiedica lansarea Super Ligii. Prin urmare, cea mai bună opțiune a lor este acum să solicite daune, ceea ce este în concordanță cu abordarea adoptată în Uniunea Europeană în alte dispute legate de monopol, subliniază sursa citată.

Publicitate și alte recomandări video