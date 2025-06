FOTBAL Promovare cu zero antrenamente! Cu lideri foști jucători ai lui Poli, ca Mihalache și Bădic, CS Cristești a trecut de Pașcani și Roman și a urcat în Liga a III-a

A fost 2-1 (1-0) duminica trecută, la Roman, când pentru ieșeni au marcat Narcis Bădic și Răzvan Danciu, și 3-1 (0-1) la Cristești, ieri, când Bădic a semnat o dublă, iar Danciu un gol. De precizat că pentru a ajunge la barajul cu Roman, Moldova a trebuit să depășească, în Liga a IV-a ieșeană, pe care a câștigat-o, o altă echipă dintr-un oraș cu tradiție fotbalistică, Pașcani.

Tactică stabilită direct la teren

Promovarea CS Moldova Cristești este cu atât mai surprinzătoare cu cât echipa nu a făcut vreun antrenament tot sezonul!

Fotbaliștii conduși de Ciprian Bucovanu s-au întâlnit direct la terenurile unde s-au disputat meciurile de campionat și cele de baraj, acolo unde a fost stabilită și formula de start, funcție de câți jucători se puteau prezenta la meci, și tactica de joc. În aceste condiții, cheia promovării a fost coeziunea grupului, jucătorii, majoritatea cu servicii stabile, evoluând în timpul liber și la competițiile de minifotbal locale. Acest lucru a fost recunoscut de Bădic, fostul fundaș al Politehnicii Iași, reprofilat atacant: „Nimeni nu ne-a dat vreo șansă de promovare. Mai mult, la baraj s-a spus că ne vom da la o parte. Noi am jucat însă pe teren, cu seriozitate, toate meciurile. Ne știm toți băieții, am fost un grup unit, și am reușit surpriza, chiar dacă la returul cu Roman nu ne-am putut baza pe unul dintre oamenii de bază, fostul meu coleg de la Poli, Mihalache, care a fost reținut la antrenamentele echipei din Copou”.

Rocadă Cristești – USV?

Performanța Moldovei Cristești pare însă, la această oră, doar un balon de săpun, înscrierea echipei în eșalonul trei fiind incertă. Deja există scenarii care vorbesc despre continuarea activității echipei în Liga a IV-a și încercarea de a rămâne în Liga a III-a a grupării Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ACS USV, care a retrogradat în vară în „județeană”. Asta deoarece necesitățile la eșalonul trei sunt mult mai mari decât la nivelul județului Iași. La Liga a III-a un buget minim depășește 250.000 de euro (în acest sezon, unii jucători ai Moldovei au jucat pe 100 de euro de victorie, fără a avea salarii), echipele au nevoie de antrenamente zilnice, lotul trebuie întărit etc.

Ziarul de Iași a încercat să afle informații oficiale despre acest subiect de la primarul comunei Cristești, Vlad Pintilii. După ce a răspuns la telefon, acesta nu a revenit pentru a-și prezenta punctul de vedere, așa cum dăduse asigurări.

Publicitate și alte recomandări video