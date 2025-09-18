Fotbal: România a coborât pe locul 51 în clasamentul FIFA. Spania este noul lider

Naționala României a coborât trei locuri față de iulie și ocupă poziția a 51-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reușit să obțină nicio victorie în partidele din septembrie, scrie Agerpres.

România a pierdut meciul amical cu Canada (0-3), la București, remizând apoi în deplasare cu Cipru (2-2), în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Tricolorii nu au mai ocupat un loc așa slab în ierarhia mondială din 22 decembrie 2022, când se aflau pe 52.

În vârful clasamentului s-au produs mai multe schimbări, Spania, campioana europeană en titre, fiind noul lider, grație victoriilor reușite în deplasare cu Bulgaria (3-0) și Turcia (6-0). ”La Roja” este lider mondial pentru prima oară din 2014, detronând campioana mondială en titre Argentina, care a coborât pe locul al treilea, după eșecul din Ecuador, în timp ce pe poziția secundă a urcat vicecampioana mondială Franța.

Canada, care a învins România și Țara Galilor (1-0) în meciuri amicale, ocupă cea mai bună poziție din istoria sa, locul 26.

Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 23 octombrie.

Clasamentul FIFA pe luna septembrie

1 (2). Spania 1.875,37 puncte

2 (3). Franța 1870.92

3 (1). Argentina 1.870,32

4 (4). Anglia 1.820,44

5 (6). Portugalia 1.779,55

6 (5). Brazilia 1.761,6

7 (7). Olanda 1.754,17

8 (8). Belgia 1.739,54

9 (10). Croația 1.714,2

10 (11). Italia 1.710,06

……………………………….

22 (22). Austria 1.601,86

26 (28). Canada 1.558,04

51 (48). România 1.462,85

73 (72). Bosnia-Herțegovina 1.344,25

128 (128). Cipru 1.128,1

210 (210). San Marino 733,23

Publicitate și alte recomandări video