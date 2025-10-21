FOTBAL Șapte „capete de acuzare” la adresa lui „Tony” Da Silva. S-a decis: acesta continuă la Politehnica Iași

După zece etape scurse din Liga a II-a de fotbal, interval în care a jucat șase meciuri în Copou, Politehnica Iași, care are obiectiv ferm promovarea, se află abia la jumătatea clasamentului, pe locul XI, cu doar 15 puncte acumulate și un incredibil -3 în clasamentul adevărului.

Firesc într-un asemenea context, antrenorul echipei ieșene, Anthony „Tony” Da Silva, a fost și este foarte contestat, suporterii cerându-i insistent să plece de la cârma echipei care deține al doilea cel mai valoros lot din eșalonul secund conform site-ului transfermarkt.

Salvat de criza financiară a clubului

Deși subiectul a fost pus pe agenda conducerii de mai multe ori, inclusiv ieri, portughezul a primit credit în continuare, el urmând să conducă echipa și la duelul de sâmbătă, de la Reșița, contra CSM. Decizia a fost luată, după cum v-am informat, ca urmare a faptului că Poli e într-un blocaj financiar.

Șapte „capete de acuzare”

Ziarul de Iași vă prezintă care erau „capetele de acuzare” la adresa lui Tony înainte de a fi salvat de criza din conturile clubului.

Rezultatele mult sub așteptări pe teren propriu

Poli a risipit nu mai puțin de șapte puncte pe teren propriu (exact câte o despart de locul II, care asigură promovarea), toate în meciuri cu echipe implicate în lupta pentru evitarea retrogradării! Este vorba de Ceahlăul Piatra Neamț (locul 14), care a învins în Copou, CSM Slatina (13), pe care a egalat-o în prelungiri, și CS Dinamo București (17). În plus, și pe Metalul Buzău (locul 10), o altă echipă modestă, Poli a bătut-o greu tare, cu un gol decisiv marcat în prelungiri, din penalty, Iașul câștigând fără emoții doar cu alte două trupe aflate în subsol, Gloria Bistrița (locul 16) și CS Tunari (18).

Evoluții slabe în ultimele două deplasări

Poli a dat iluzia că își mai spală din păcatele multiple de pe teren propriu în primele două dueluri din deplasare, în care s-a încadrat în sfera normalului. A bătut la Bacău pe o nou-promovată modestă (locul 15) și a remizat la Voluntari (7). Au urmat apoi însă două jocuri foarte slabe în afara Iașului, soldate cu eșecuri clare în comune ilfovene, Afumați (locul 12) și Chiajna (9). Astfel, cele (doar) patru puncte strânse din deplasare a făcut-o pe Politehnica să suspine puternic după cele risipite acasă.

Calitatea jocului

Nu doar parcursul foarte slab de pe teren propriu și slab din deplasare i-a iritat pe suporteri și pe șefii clubului, ci și calitatea jocului. Politehnica s-a exprimat modest în mai toate meciurile disputate în acest sezon, evoluții bune fiind doar cu Bistrița și la Voluntari, poate chiar și la Bacău, toate fiind dueluri între etapele II și IV. Cum începând cu runda a V-a jocul Iașului nu numai că nu a mai crescut, dar a și scăzut (nici cu Tunari nu s-a jucat grozav), singurul alibi pe care Tony îl avea, schimbarea puternică a lotului, în vară, cade. De altfel, scuza nu mai poate sta în picioare de ceva vreme, portughezul având timp suficient, aproape patru luni, de a implementa echipei o idee de joc, un stil propriu, elemente ce nu se văd.

Căderile unor fotbaliști de valoare

Un alt capitol care ridică semne de întrebare la Poli este randamentul scăzut al unor jucători care în sezonul trecut erau remarcați în Liga I și de la care se aștepta să „defileze” prin eșalonul secund. Este vorba de portarul Jesus Fernandez și de Ștefan Ștefanovici. Spaniolul a fost ezitant în multe meciuri, comițând chiar erori grave, cum s-a întâmplat la Chiajna, în timp ce Ștefanovici s-a transformat dintr-un jucător curtat de alte cluburi de elită într-un jalon pentru jucători precum necunoscutul Alexandru Munteanu, de la CS Dinamo.

Inovațiile eșuate

Toate inovațiile lui Tony au eșuat lamentabil. Căderea lui Ștefanovici este pusă de mulți și pe seama faptului că jucătorul a fost plimbat pe o mulțime de posturi, în toate compartimentele, pe ambele flancuri. Apoi, închizătorul Farcaș a jucat prost și ca fundaș stânga, la Afumați, și ca stoper, contra CS Dinamo, când fundași centrali de meserie au fost ținuți pe bancă sau lăsați în afara lotului. Tot la meciul cu bucureștenii, Tony a luat o altă decizie halucinantă, jucând pe final cu Șeroni vârf, în condițiile în care a lăsat în afara lotului doi atacanți de meserie, Alounga și Istratie.

Indisciplina jucătorilor

După ce în sezonul trecut a pierdut repede un vestiar în care se regăseau și jucători cu personalitate, fapt care l-a făcut să-și dea demisia, Tony a plecat bine în acest sezon, când a lucrat cu fotbaliști fără ifose. Pe parcurs, însă, ceva a început să scârțâie, iar elevii săi au început să nu mai răspundă la comenzi. Cel mai bun exemplu a apărut vineri, contra CS Dinamo, când Inglada a refuzat, practic, să joace, iar Șeroni a trecut peste indicațiile antrenorului și a executat o lovitură de la 11 metri pe care trebuia să o bată Ștefanovici.

Declarațiile aiuritoare

Pe un fond al unui discurs cu priză la o anumită categorie de public, Tony a dat și declarații aiuritoare încă de când a revenit la Poli. A afirmat că a refuzat pe Manchester United, de la care ar fi avut ba salariu dublu, ba de zece ori mai mare, pentru a veni la Iași, a susținut că i s-au cerut bani pentru a se scrie frumos de el, dar nu a adus nicio dovadă în acest sens, făcându-l până și pe președintele Consiliului Director al clubului, Cornel Șfaițer, să lase eleganța la o parte și să spună că antrenorul „a bătut câmpii”.

Apoi, după ce a spus des că echipa a jucat bine, deși realitatea era alta, vineri a declarat explicit că nu-și asumă rezultatul contra CS Dinamo, pe care l-a aruncat exclusiv în cârca jucătorilor, situație nemaiauzită în fotbalul local. Și nu numai.

Se poate redresa Tony?

Ținut în funcție de problemele financiare ale clubului, Tony, care nu vrea să demisioneze și despre demiterea căruia s-a vorbit și după eșecul de la Chiajna, din etapa a IX-a, are acum o nouă posibilitate de a mai drege busuiocul, sâmbătă Iașul urmând a juca la Reșița, cu echipa locală CSM. O victorie a ieșenilor pe terenul formației care a urcat pe locul VI după succesul de la Afumați ar putea însemna un nou start pentru antrenorul portughez și echipa pe care o pregătește. Rămâne de văzut însă și ce va face conducerea clubului în eventualitatea nedorită în care Politehnica va pierde un nou meci.

