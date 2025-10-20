FOTBAL Ședință la Politehnica, azi: pleacă Tony, vine Toni? Continuă sau nu Iașul cu actualul antrenor? Care sunt variantele de înlocuire

Noul rezultat negativ înregistrat de Politehnica Iași în liga a II-a de fotbal, 1-1 cu modesta CS Dinamo București într-un meci disputat vineri seară în Copou, a învolburat și mai tare apele la Poli.

În condițiile în care Iașul a pierdut noi puncte prețioase pe teren propriu, după cele cinci risipite cu Ceahlăul Piatra Neamț și CSM Slatina, și nici nu a înregistrat vreun progres în exprimare în cele două săptămâni scurse de la precedentul meci, 0-2 la Chiajna, contra Concordia, corul contestatarilor antrenorului principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, s-a îngroșat. Soarta portughezului, căruia fanii prezenți vineri pe „Emil Alexandrescu” i-au cerut insistent demisia, va fi stabilită astăzi, când este prevăzută o ședință a conducerii Politehnicii.

Vine Petrea?

Deși Tony a anunțat vineri că nu-și asumă remiza contra CS Dinamo, care a dus Iașul la un halucinant -3 în clasamentului adevărului, și nu se gândește să-și dea demisia, posibilitatea despărțirii de tehnician este unul dintre scenariile vehiculate intens.

În această ipoteză, în condițiile în care pistele de înlocuire avansate încă dinaintea disputei de la Chiajna, Dorinel Munteanu și Marius Croitoru, au șanse infime de a fi puse în practică, principala variantă de viitor antrenor este, după cum v-am mai informat, Anton (Toni) Petrea.

Pe turnantă a apărut și o variantă internă, instalarea ca interimar a lui Tibor Selymes, fostul component al Generației de Aur, care are licența PRO, fiind de câteva luni director tehnic în cadrul Centrului de Copii și Juniori al Politehnicii.

Trăgând linie, până diseară ar trebui să se stabilească dacă Tony va continua sau Iașul va fi condus de alt tehnician în meciurile următoare.

Poli e la șapte puncte de promovare

Deschisă vineri seara de meciul Politehnica Iași – CS Dinamo București (1-1), etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal a continuat sâmbătă și duminică, zile în care s-au înregistrat rezultatele: Gloria Bistrița – Chindia Târgoviște 3-1, Metalul Buzău – CSC Dumbrăvița 5-1, AFC Câmpulung Muscel – Olimpia Satu Mare 3-0, Steaua București – CSC Șelimbăr 4-3, FC Bacău – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-2, FC Voluntari – ASA Târgu Mureș 3-3, CS Afumați – CSM Reșița 2-3, CS Tunari – Concordia Chiajna 1-1, Ceahlăul Piatra Neamț – Corvinul Hunedoara 2-3, CSM Slatina – FC Bihor 2-0.

Ajutată de rezultate (echipe de pe loc de play-off, Bihor și Chindia, au pierdut, Voluntari – ASA a fost remiză, Chiajna nu a bătut în deplasare), Politehnica este la șapte puncte de locul II, ultimul care asigură promovarea, obiectivul echipei ieșene în acest sezon.

Clasamentul la zi al Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

În etapa a XI-a, Poli joacă la Reșița. Partida va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11:00.

