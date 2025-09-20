FOTBAL Spălați-vă obrazul și bateți clar o echipă de pluton, care nu a călcat vreodată în Liga I! Azi, meci în Copou

Fără victorie de trei etape, perioadă în care a marcat un singur gol, Politehnica are azi prilejul de a-i mai împăca pe fanii săi, care sunt foarte dezamăgiți, atât pe rezultate, cât și pe prestația favoriților. Pentru a uita de evoluțiile jenante din ultimele runde, cu Slatina (oltenii au fost la un pas de a bifa în Copou singurul succes al lor din acest sezon, Iașul egalând în prelungiri) și de la Afumați, runda trecută, în care ilfovenii au câștigat lejer, cu 2-0, trupa antrenată de Anthony „Tony” Da Silva are o singură variantă la dispoziție: un joc bun și o victorie clară azi, în Copou, cu Metalul Buzău.

Ținând cont de statutul celor două grupări, misiunea gazdelor ar trebui să fie facilă, Iașul fiind net superioară la multe capitole: buget, tradiție, susținere a fanilor etc. Deși nu a călcat niciodată în prima ligă și e la doar al doilea sezon în Liga a II-a, Metalul are însă atuurile sale, puse în valoare mai ales în duelurile cu adversari de același calibru. Acest lucru s-a simțit și în acest sezon, când buzoienii s-au impus la Slatina și Afumați și a trecut acasă de Șelimbăr. Cu echipele cu obiectiv promovarea, trupa antrenată de Valentin Stan nu s-a mai descurcat însă, pierzând la Voluntari și acasă cu hunedorenii de la Corvinul și remizând la Buzău cu Sepsi.

Un alt motiv important care obligă Iașul să câștige este situația din clasament. Politehnica era înaintea startului rundei a VI-a abia pe locul XIII, la cinci puncte de ultima poziție care duce în play-off și cu doar patru puncte avans față de retrogradare. Poziția ocupată este mult sub așteptările unei trupe care are obiectiv ferm promovarea și care a avut un program facil în startul sezonului.

Dacă Poli va reuși să-și mai spele obrazul după rușinile din ultimele săptămâni vom afla în jurul orei 14:30, la finalul duelului cu Metalul.

Formațiile probabile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici – Ferhaoui, Ghindovean, R. Farcaș, Hrib – Tiehi, Alounga.

Metalul: Iul. Dinu – Opaiț, Alb. Olaru, Parfeon, Rz. Radu – Șaim Tudor, Borțoneanu, Tudorică, A. Nica – Val. Robu, Ad. Moldovan.

