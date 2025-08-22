FOTBAL Start în runda a IV-a a Ligii a II-a de fotbal, în care are loc derby-ul FC Voluntari – Politehnica Iași

Derby-ul etapei a IV-a a Ligii a II-a de fotbal are loc mâine, la Voluntari, unde echipa locală FC se vonfruntă cu Politehnica Iași. Partida va începe la ora 13:00 și va fi transmisă de televiziunile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Runda a IV-a a eșalonului secund începe însă astăzi, la ora 17:00, când va avea startul duelul dintre CSC Șelimbăr și Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Grosul” etapei va avea loc mâine, de la ora 11:00, când sunt programate opt meciuri:

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara, CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș, AFC Câmpulung Muscel – FC Bihor, Steaua București – ACSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București, FC Bacău – Concordia Chiajna, Gloria Bistrița – CS Tunari și CSM Slatina – CS Afumați. Etapa se încheie duminică, zi în care, de la ora 12:00, se va juca partida Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște.

După trei etape, clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

