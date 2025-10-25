FOTBAL Tony a fost salvat de Stoican, care urmărea să vină la Poli! Cine sapă groapa altuia cade el în ea

Politehnica Iași a jucat astăzi la Reșița, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Victoria oaspeților, 1-0, norocoasă după aspectul jocului, a fost parafată în minutul 89.

Succesul îi conservă antrenorului ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, postul, portughezul fiind amenințat cu demiterea în cazul unui eșec. Printre cei care voiau să-i ia locul lui Tony se număra chiar adversarul de azi, Flavius Stoican.

Simțind „miros de sânge”, antrenorul ACSM Reșița a transmis că și-ar dori să revină la Iași, deși șefii din Copou nu au referințe bune despre el. Informația a fost confirmată de mai multe surse.

Rapsodul lui Chirica

Stoican e în relații bune cu primarul Iașului, Mihai Chirica. În 2018, la o zi de naștere a bunului prieten al antrenorului, Adrian Ambrosie, fost protejat al primarului, care l-a uns președinte la Poli, tehnicianul chiar i-a cântat lui Chirica. Asta deși, în aceeași zi, Ilie Balaci, nașul și binefăcătorul antrenorului Reșiței, era înmormântat. Cum Stoican a preferat să petreacă în ziua tristului eveniment de la Craiova, în Bănie a fost prezent din partea Politehnicii regretatul Vasile Simionaș.

Stoican, care la plecarea de la Iași, unde a lucrat în perioada 2017-2019, a spus că a fost „singurul profesionist într-o mare de amatori”, nu a mai prins vreun sezon întreg pe banca vreunei echipe de la plecarea din Copou până la preluarea ACSM Reșița, care i-a oferit încredere totală din 2023.

Reamintim, în timpul în care Stoican și Ambrosie conduceau Poli, patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că i s-au cerut 200.000 de euro pentru a câștiga un meci în Copou.

Flavius Stoican pusese paie pe foc și înaintea meciului de azi, când s-a referit critic la adversar, despre care a spus că „e o echipă căreia actualul loc din clasament nu-i face cinste”. După meciul de azi, mai mulți fani ai Reșiței i-au cerut demisia lui Stoican.

Mihalache a ajuns magaziner

Iată și alte știri legate de meciul de azi, asupra căruia vom reveni și mâine:

* Rezerve neutilizate la oaspeți au fost Niga, Ruben Silva, G. Gligor, A. Dumitru. Ferhaoui și Cuciureanu au fost jucători adiționali. Printre cei lăsați acasă în afara fotbaliștilor indisponibili (D. Iancu și suspendatul R. Farcaș) s-au numărat Șeroni, Bruninho, Alounga, R. Gligor și D. Ciobanu, care nu au prins lotul.

* Cum unul dintre asistenții lui Tony, Marius Ovidiu Mihalache, nu are carnet de antrenor, acesta a fost trecut pe foaia de meci drept magaziner.

* Partida a fost transmisă de canalul de facebook a gazdelor, de unde a fost preluată și de Poli. Conform comentatorului, la meci au asistat 150-200 de spectatori, între care și patru ieșeni. În acest timp, transmisia a adunat, constant, în jurul a 900 de urmăritori, fiind momente în care asistența a depășit și numărul de 1.000!

