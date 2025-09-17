FOTBAL Tony, antrenorul Politehnicii Iași, după rezultatele proaste din ultimele meciuri: „Nu e criză! Criză e în Ucraina!”

Tehnicianul s-a referit la meciul din ultima rundă, când echipa a jucat slab, pierzând la Afumați, după ce în etapa precedentă făcuse un alt meci prost, remiză în Copou, cu Slatina, cu egalarea reușită abia în prelungiri.

„Ultimul meci ne-a atins foarte mult orgoliul, mai ales al băieților. Am avut o ședință, am spus lucruri clare, față în față. Nu pot spune că sunt băieți răi sau că nu au suflet bun. Sunt niște copii cărora le lipsește din când în când un pic de maturitate, de responsabilitate. E o echipă tânără, niciunul nu are copii în vestiar. Înfrângerile sunt dureroase. Nu vreau să aud nicio scuză, că am avut mulți jucători cu COVID, că antrenorul nu a fost pe bancă. Cu scuze nu avem succes. Eu am avut toată viața succes, profesional și uman” a spus tehnicianul.

„Am pierdut familia din cauza fotbalului”

Acesta a adăugat: „La orice echipă nu sunt doar zile de glorie, sunt și zile mai triste. Important e cum ne ridicăm. Băieții au posibilitatea de a îmbunătăți lucrurile care au fost mai puțin bine făcute. Sâmbătă, cu Metalul, avem oportunitatea să schimbăm lucrurile negative. Știu ce înseamnă dăruire, să te lupți, să fii ambițios. Pot înțelege greșelile tehnice, lipsa de maturitate, dar nu accept să nu te lupți, să nu fii ambițios. Pentru că eu sunt așa, foarte ambițios, muncitor. Eu ajung dimineața la stadion și plec seara, muncesc pentru echipa asta, sacrific mult timp, am pierdut familia din cauza fotbalului. Fotbalul mi-a dat mult, dar mi-a și luat mult”.

Criză e în Ucraina, nu la Poli

„Nimeni nu aruncă prosopul. Eu am jucat la CFR un an cu infilitrații, cu piciorul rupt, cu genunchiul dezastru. Nu e criză la noi. Criză e în Ucraina, unde e război! Nu așteptați sânge, suntem uniți, încrezători. Sâmbătă mergem la victorie, băieții știu ce trebuie să facă tactic, din punct de vedere al ambiției, responsabilității, suntem pregătiți sută la sută. Sunt foarte convins, foarte liniștit, că băieții vor arăta ce au în inimă, în suflet, pentru că sunt băieți buni” a mai spus șeful băncii tehnice ieșene.

E de crezut? „Am refuzat Manchester United pentru Poli”

Azi, Tony a repetat o declarație care nu a fost crezută de mulți, portughezul afirmând că a refuzat Manchester United pentru Poli Iași: „Când am venit prima dată, Poli era într-un moment foarte dificil și am salvat echipa. Acum, le greu, toată lumea a fugit și eu am venit aici. Puteam sta acasă sau lucram pentru UEFA, unde câștigam mai mulți bani. Ori mergeam la Manchester United, în stafful lui Ruben Amorim. Nu vreau asta, am venit la greu! Știam de dificultățile clubului, am construit o echipă de la zero. Dorm liniștit”.

Trei absențe cu Metalul Buzău

Referitor la duelul de sâmbătă, cu Metalul Buzău, antrenorul Politehnicii a anunțat că va face schimbări față de partida de la Afumați și a prezentat absenții: „Nu sunt fericit cu două victorii, două egaluri și două înfrângeri. Eu am ambiția mea, sunt un profesor foarte exigent. Cu Metalul Buzău, meci la care nu-i avem pe Istratie, Jipa și Denis Ciobanu, vor fi schimbări, inclusiv tactice. Când va primi viză Camara, un jucător foarte important pentru Liga a II-a, vom schimba sistemul”.

Tony a mai prezentat și câteva calcule: „Anul trecut s-a intrat în play-off cu 35 de puncte. Noi avem acum 8 puncte, mai avem nevoie de 27 în 15 meciuri. Putem obține opt victorii și trei egaluri”.

„L-am trădat pe Tony!”

Ghindovean a fost scut pentru antrenor: „S-a simțit lipsa lui Mister de pe bancă la Afumați, unde am avut o atitudine foarte proastă, zero. La pauză era 0-0, după pauză, fără Mister la cabină, am intrat prost. După gol, s-a stins tot. L-am trădat pe Tony, a fost o catastrofă totală. Luptăm sută la sută pentru Tony, o să-i arătăm sâmbătă ce putem”.

Fotbalistul a fost corect și a punctat că un singur jucător care a avut probleme medicale înaintea meciului de sâmbăta trecută a jucat la Afumați: „Nu ne-a afectat COVID-ul, astea sunt alibiuri. La meci, doar Hrib a jucat dintre cei afectați”.

Puncte, nu contează cum

Mijlocașul Politehnicii s-a referit și la viitor: „Acum ne concentrăm pe următoarele două meciuri pe care le avem acasă, din care trebuie să luăm șase puncte. Nu contează cum! Trebuie să avem ambiție sută la sută, să fim motivați. Suntem foarte tineri, trebuie să ne mai omogenizăm și noi puțin, avem două-trei luni de când lucrăm împreună. Nu e criză, mai avem 15 etape, sunt foarte multe puncte în față”.

Partida de sâmbătă, dintre Poli și Metalul Buzău, va începe la ora 12:30. Apoi, săptămâna viitoare, Iașul va juca tot acasă, cu Tunari.

