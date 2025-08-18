FOTBAL Tony: „Îi trag de urechi zi de zi pe jucători!” Pulsul Politehnicii înaintea meciului de mâine, cu Bistrița

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă, la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și fotbalistul Ștefan Opriș. Principalul subiect abordat a fost meciul de mâine, cu Gloria Bistrița, care va avea loc în Copou, cu începere de la ora 19:00.

„Ne dorim foarte mult să câștigăm, după o săptămână foarte pozitivă. Când câștigi, e mult mai ușor să muncești. Încet, încet, creștem ca grup, ca echipă. Nu-i ușor să facem automatisme cu 24 de jucători noi, dar suntem foarte pozitivi. Bistrița are un antrenor cu multă experiență, o echipă bună, a promovat cu ambiție, o echipă agresivă, jucători cu calitate. Noi însă știm ce trebuie să facem mâine” a spus Tony.

„Trebuie să respectăm blazonul Politehnica”

Acesta a adăugat: „Băieții știu mentalitatea pe care trebuie să o aibă. Eu am mentalitate de învingător, pentru că așa am fost învățat în viața mea. Asta încerc să-i învăț pe băieți, și-i trag de urechi zi de zi pentru asta. Inideferent dacă câștigăm sau pierdem, important e că atunci când intrăm pe teren trebuie să respectăm blazonul Politehnica și pe suporterii care plătesc bilete și vin la stadion. Viața nu e ușoară, dar multe persoane fac eforturi să plătească bilete. Au fost chiar și la Bacău, ne-am bucurat împreună la final. Eu le promit suporterilor că echipa se va lupta la fiecare meci pentru victorie, băieții vor da tot pe teren, pentru a fi mândri de ei”.

Mai pot pleca jucători!

Șeful băncii tehnice ieșene s-a referit și la lotul de jucători: „ Lotul actual îmi dă foarte mare încredere. Eu sunt foarte mulțumit de lot, avem soluții, dubluri pe posturi. Am început cu 46 de jucători în probe. Lotul nu e însă închis, mai pot și pleca, mai pot și veni jucători până la finalul perioadei nde transferuri. Avem nevoie de băieți cu foame de victorie, care să nu fie blazați. Dacă nu ai calitatea asta, nu poți juca la Poli Iași cu Tony antrenor. Tinerii din lot au oportunitatea de a-și crește valoarea și de a ajuta echipa să câștigăm meci de meci. Nimeni nu m-a amenințat cu pistolul să vin aici. Am venit pentru că vreau, că îmi doresc. Așa și la jucători. Nimeni nu le-a dat cu pistolul în cap, au venit că au vrut ei. Obiectivul nostru este să prindem play-off-ul”.

Două noutăți mâine, cu Bistrița

Tony a amintit și de cele două noutăți care vor apărea mâine în lotul Politehnicii: „ Acum, avem două noutăți. Gligor, care a venit, ne aduce niște caracteristici diferite față de ce avem în echipă. Nu l-am adus neapărat în locul lui Hrib, care a jucat foarte bine. Pot juca amândoi. E important că Gligor și Opriș s-au antrenat alături de jucători importanți, la CFR Cluj și U Cluj. În ceea ce-l privește pe Ghindovean, el e pentru prima oară în echipă. Mă bucură că avem două soluții în plus. Mai așteptăm pe Camara și pe Ofori”.

Porrughezul s-a referit și la campionatul actual: „Liga a II-a e foarte echilibrată, cu scoruri incredibile, ciudate. Se vorbea despre pariuri… Eu ce să zic. Eu sunt antrenor, mă gândesc la mine, la jucătorii mei. Autoritățile competente, Federația trebuie să gestioneze situația. Noi trebuie să ne gândim doar la noi. Eu dorm foarte bine”.

Opriș spune că nu regula FRF, care impune titularizarea unui jucător născut în 2007, l-a făcut titular!

În ceea ce-l privește pe Opriș, acesta a declarat: „Ne așteaptă un meci destul de dificil cu o nou-promovată, care cred că se va autodepăși în Copou. Dacă însă facem tot ceea ce am făcut săptămâna asta la antrenamente, o săptămână destul de reușită, sunt sigur că luăm toate punctele. Eu m-am adaptat foart repede, foarte bine, grupul m-a primit excelent, stafful la fel, mă simt foarte bine aici, simt că putem face lucruri frumoase în acest sezon. Vreau să am cât mai multe meciuri jucate și să fac diferența meci de meci. Nu cred că joc doar pe regula de vârstă, știu ce pot să fac, încerc să mă autodepășesc. E concurență mare, dar asta nu mă neliniștește. Cred în promovare sută la sută. Avem un grup bun, avem nevoie de foame și să dăm totul la fiecare meci”.

