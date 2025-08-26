FOTBAL Tony, înaintea meciului de mâine cu Petrolul, decisiv pentru calificarea în grupele Cupei: „Nu avem nimic de pierdut, ci doar de câștigat!”

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei ieșene, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Alin Șeroni. Principalul subiect abordat a fost meciul cu Petrolul Ploiești, din play-off-ul Cupei României la fotbal, care va avea loc mâine, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou.

Gândurile antrenorului Politehnicii

„Un meci important pentru noi. Avem ambițiile noastre. Știm că va fi greu, întâlnim o echipă de Liga I care are jucători foarte buni, foarte experimentați, ca Grozav sau Papp, cu salarii foarte mari. Noi vom merge cu tinerețea noastră, avem strategia noastră. E un meci foarte bun pentru noi, pentru că nu avem nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Copiii pe care-i avem au oportunitatea de a-și arăta calitățile și de a demonstra că pot să facă o carieră frumoasă. Cu Petrolul e un meci de eliminare, vom face totul ca suporterii să fie mândri de noi” a spus Tony, care a adăugat: „Eu am salvat echipa cu Petrolul, în ultimul meci, de vara trecută. Acum, trebuie să fim realiști, cu picioarele pe pământ, va fi o confruntare foarte grea. Singura presiune pe care o avem în meciul ăsta e să fim fericiți, să avem zâmbete pe față. Eu promit suporterilor că la orice meci echipa noastră va juca la victorie, va alerga mult. Avem nevoie de susținerea suporterilor. Avem o echipă foarte tânără, (n.r. – râzând) numai Șeroni strică media. Ne lipsește un pic de maturitate, de experiență în anumite momente. Eu însă sunt foarte încrezător în acest proiect, în acest grup”.

Mesaj special pentru Ispas

Șeroni a punctat:

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cu un adversar puternic, care joacă în Liga I. I-am urmărit în ultimele partide, pe care le-au pierdut, sper ca și după meciul de mâine să plece cu o înfrângere. Noi suntem pregătiți pentru orice, și pentru 90 de minute, și pentru 120 și pentru penaltiuri, o să dăm totul pentru a merge în grupe. La Botoșani l-am avut antrenor pe Mister Liviu Ciobotariu. Am văzut că a schimbat sistemul, au jucat în trei stoperi, acum în patru fundași. Noi o să fim pregătiți. Mister Tony ne va arăta unde sunt periculoși și o să încercăm să ne calificăm”.

În startul conferinței, Tony a avut un mesaj special pentru jucătorul Rareș Ispas, care e în recuperare după grava accidentare suferită în returul barajului cu Metaloglobus București din această vară.

„Îi urez „La mulți ani!”, pentru că azi e ziua lui. Trăiește un moment dificil. Din două în două zile vorbesc cu el. I-am dat și un pic de muncă, să analizeze echipa, să ne dea părerea lui. E important să fie băgat în seamă, să fie alături de noi”.

Partida de mâine dintre Politehnica și Petrolul va începe la ora 19:00.

