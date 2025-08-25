FOTBAL Un jucător din Generația de Aur este la un pas de a reveni la Politehnica Iași. Pe ce post e acesta dorit?

Politehnica Iași este la un pas să-l readucă în cadrul clubului pe un fost jucător al naționalei de fotbal a României din perioada 1992 – 1999. Componentul așa numitei Generații de Aur cu care Poli tratează este Tibor Selymes.

Postul pentru care se discută cu Selymes este cel de director tehnic în cadrul Centrului de Copii și Juniori, centru care, de ani buni, s-a remarcat prin fel de fel de scandaluri și prin lipsa produselor de calitate formate. Discuțiile cu fostul fundaș stânga al naționalei se speră a se finaliza în această săptămână.

Discuțiile cu Zecro s-au oprit

Tatonările au început după ce mult trâmbițata asociere cu reprezentanții Zecro (societatea care a cumpărat în februarie sigla și palmaresul FC Politehnica Iași 1945, pe care le-au dat spre folosință actualei echipe din Copou, ACSM Politehnica), Răzvan Zetu și Florin Croitoru, s-au închis, după mai multe turbulențe apărute pe parcursul negocierilor, din această vară. Zetu a ajuns director sportiv la Cetatea Suceava, în Liga a III-a, iar Croitoru a refuzat propunerea de a antrena echipa de juniori mari ai Politehnicii. Inițial se discutase despre preluarea conducerii Centrului de către cei doi, alături de actualul manager, Cezar Honceriu. Chiar dacă tratativele nu s-au concretizat, omul cu banii din spatele lui Zecro, Ionuț Manolache, a virat, prin intermediul lui Croitoru și a clubului Steaua Magică Iași, 40.000 de euro drept sponsorizare. Banii au fost folosiți pentru plata unor salarii restante ale antrenorilor de la Centrul de Copii și Juniori al Politehnicii.

Mai trebuie precizat că Honceriu, care a depășit scurtele tensiuni ale relației apropiate pe care o are de mulți ani cu primarul Iașului, Mihai Chirica, va rămâne în funcție, chiar dacă Selymes va accepta oferta Politehnicii.

Selymes a mai lucrat la Poli, de unde a plecat în urma unui scandal cu Ambrosie

Deținător al licenței PRO de antrenor, lucru foarte important pentru un Centru de Copii și Juniori în evaluările Federației Române de Fotbal, Tibor Selymes a mai lucrat la Poli, în sezonul 2018-2019, ca director sportiv. Fostul internațional a părăsit însă clubul pe parcursul stagiunii amintite, după un conflict cu președintele de atunci al clubului, Adrian Ambrosie.

După plecarea de la Poli, Selymes s-a adresat instanțelor judecătorești, iar în 2021 a câștigat un proces care i-a adus despăgubiri de circa 100.000 de lei (20.000 de euro). După plecarea de la gruparea din Copou, Selymes, care e stabilit în Iași, a mai fost antrenor la Știința Miroslava, în perioada iunie 2022 – aprilie 2024.

Cariera de tehnician a celui care e născut pe 14 mai 1970, la Bălan, mai cuprinde și bornele Sopron (Ungaria), Liberty Salonta, Sportul Studențesc București, Astra Ploiești, ASA Târgu Mureș, Dinamo II București, Săgeata Năvodari, Kaposvar, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești, Delta Tulcea și Olimpia Satu Mare, borne bifate în perioada 2005-2017.

CV foarte bun ca fotbalist

CV-ul de fotbalist al lui Selymes îl depășește pe cel de antrenor, deși și ultimul cuprinde aventuri, scurte, la echipe de primă ligă din România și Ungaria. Format la juniorii lui FCM Brașov, fostul internațional a fost transferat de Dinamo București la doar 20 de ani. În 1993, „câinii” l-au cedat în Belgia, la Cercle Brugge, unde a stat trei ani. Au urmat alți trei ani la Anderlecht Bruxelles și doi la Standard Liege. În 2001, Selymes a trecut în Ungaria, la Haladas, apoi la Debrecen, iar ultimul sezon ca jucător (2004-2005) l-a găsit în Cipru, la AEL Limassol.

În total, Tibor Selymes a bifat 185 de meciuri în prima ligă belgiană, 147 în România, 45 în Ungaria și opt în Cipru. Cu tot cu prezențele în cupele europene și diferite cupe interne, el are aproape 400 de meciuri oficiale la echipe de club. În plus, Selymes are și 46 de selecții la echipa națională, cu care a fost prezent la trei turnee finale, CM 1994, Euro 1996 și CM 1998.

