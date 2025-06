FOTBAL Un meci cât un sezon, un sezon într-un meci. Retrogradare și faliment sau păstrarea locului la masa bogaților?

Singura echipă locală care activează într-un eșalon de elită, ACSM Politehnica, va afla astăzi ce va face începând de mâine: va retrograda și se va duce spre calea pierzaniei sau va continua să se bată și în sezonul viitor cu cele mai puternice echipe din România. Verdictul este dependent de meciul din această seară cu Metaloglobus București, manșa a doua a barajului de promovare-menținere în eșalonul de elită, al cărui prim act, derulat duminica trecută, în Copou, s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Pedagogul Miriuță a încercat să stingă turbulențele de după remiza din tur

Rezultatul amintit a creat numeroase turbulențe la ACSM. Imediat după meci, căpitanul echipei, Mihai Bordeianu, i-a luat la țintă pe jucătorii străini, iar o parte dintre aceștia, în frunte cu Jesus Fernandez și Matija Boben, s-au revoltat. După nuanțările făcute de Bordeianu, scandalul s-a aplanat, nu însă fără victime. Acestea au fost Joao Amaral și Adama Diakhaby, ale căror contracte au fost reziliate.

În paralel, conducerea și antrenorul Vasile Miriuță s-au ferit să critice evoluția echipei în manșa tur, preferând să-i încurajeze pe fotbaliști.

De altfel, acest lucru a fost recunoscut și de Miriuță, care a spus că a făcut-o mai mult pe-a pedagogul decât pe-a antrenorul în ultimele zile. Lucru firesc, pe de o parte, de vreme ce într-un duel cu o grupare care a încheiat sezonul pe locul V în Liga a II-a, principalul lucru care trebuie reglat pentru ca diferența de valoare (ACSM a încheiat, totuși, pe locul XIII în prima ligă, la un singur punct de salvarea directă) să fie transpusă pe tabelă este încrederea.

Atuurile gazdelor

În ciuda faptului că Iașul are o mulțime de alte atuuri la îndemână, în afară de valoarea superioară a jucătorilor, buget mult mai mare, tradiție etc., Metaloglobus crede în șansa ei. Nu numai rezultatul din tur, ci și faptul că joacă pe terenul cu care este obișnuită (bucureștenii au evoluat tot sezonul la Clinceni, deoarece arena proprie, care are teren cu gazon sintetic, nu este omologată pentru Liga a II-a) face ca trupa pregătită de Ianis Zicu să fie încrezătoare că va detona bomba barajului.

Nu în ultimul rând, faptul că Metaloglobus joacă fără presiune contează în acest duel în care Iașul, dacă vrea să nu tremure, trebuie să fie mult mai concentrată și determinată față de duminica trecută, când a ratat o mulțime de ocazii clare, între care și un penalty.

În cazul în care meciul se va încheia la egalitate, se vor juca prelungiri. Dacă egalitatea va persista și apoi, numele echipei care va evolua în sezonul viitor în Liga I va fi stabilit după executarea unor lovituri de la 11 metri.

Formațiile probabile

Metaloglobus: Gavrilaș – Kouadio, G. Dumitru, Caramalău, A. Sava – Junior Morais – Zakir, Al. Irimia, Honciu, Huiban – Ad. Sârbu.

Poli: Fernandez – Adăscăliței, Claudio Silva, Boben, Ispas – Tailson, Bordeianu, Marchioni, Ștefanovici – Roman, Camara.

